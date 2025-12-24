Malos tiempos para ser delantero del Sevilla: "Mis lágrimas al marcar son de liberación", confiesa Ibra Sow

Si el primer equipo ha cerrado un 2025 poco prolífico para los futbolistas que tienen la responsabilidad de marcar, los atacantes del Sevilla Atlético han sufrido la misma presión, como reflejó la reacción de Sow tras protagonizar la remontada del pasado domingo

No corren buenos tiempos para los delanteros del Sevilla FC. No sólo el primer equipo lamenta una falta de gol que le pone más complicado sus objetivos. La misma frustración de cara a la portería rival la viene sufriendo el Sevilla Atlético, en un déficit que ya sufrió en el inicio de temporada con Jesús Galván y que de momento Luci Martín sigue sin poder corregir. O al menos no del todo. Algo comenzó a cambiar el pasado domingo, cuando el filial logró remontar un marcador de 0-1 ante el Atlético Sanluqueño gracias a un gol en el 90+5' y a una asistencia en el 90+10' (para Nico Guillén) firmadas por un Ibra Sow que no pudo evitar las lágrimas de liberación.

El joven atacante senegalés, de sólo 18 años, lleva varios partidos asumiendo la responsabilidad de ser el '9' franjirrojo pero el gol se le resistía. Por fin llegó y siente que va a ser un punto de inflexión para darle a Luci la pegada que necesita para sacar al equipo de la zona de descenso en la clasificación liguera del Grupo 2 de la Primera RFEF. Sólo lleva una diana, pero Sow ya es el tercer máximo realizador del equipo empatado con otros seis compañeros -entre ellos el delantero fichado en verano Álex Costa, por estrenar sigue Abde Rahiani-. Por delante, sólo han logrado repetir dos centrocampistas: Nico Guillén, con dos, y Alberto Collado, 'pichichi' con tres.

La confesión de Ibra Sow, delantero del Sevilla Atlético: "Fueron lágrimas de liberación; lo he pasado muy mal"

"El otro día fue increíble. Necesitábamos la victoria y que fuese así nos dio todavía más alegría a todos. El equipo siempre cree y va a por los partidos, pero en esos minutos creímos hasta el final. Se nos dio el primer gol, fuimos a por el segundo y lo conseguimos", explicó Ibra Sow en una entrevista para los canales de SevillaFC+ en la que explicó que sentía una fuerte presión por no haber marcado aún y que las lágrimas que bajaron por sus mejillas tras romper la sequía sirven para ilustrar lo mal que lo estaba pasando.

"Jugando de delantero lo que te piden son goles y me estaba costando mucho. En todos los partidos estaba intentando buscar la manera de hacer gol y trabajar para el equipo, pero el otro día por fin fue un día muy bonito que creo que puede cambiar algo en mí. Lo he pasado muy mal y el día del Atlético Madrileño tuve una muy clara que no metí y me costó hasta dormir. El delantero está obligado a hacer goles y si no se hacen se pasa mal. Si fallas una clara, llegan las dudas a la hora de tirar la siguiente y con las malas rachas te va costando cada vez más", reconoció el joven de Dakar, aún en edad juvenil.

"Se lo dije a mi madre: No había mejor día para marcar. Ahora tenemos muchos días para descansar y para disfrutar con la familia. No haber conseguido gol en toda la primera vuelta habría sido una matanza. Lo conseguí y la alegría fue enorme", añadió sobre lo largo que se le habría hecho el parón navideño de no haber conseguido marcar y la enorme euforia por la remontada ante el Sanluqueño.

"Es mucho sufrimiento porque yo soy muy exigente conmigo mismo pero siempre pensando en el equipo, quiero hacer goles para que gane el equipo. He hecho buenos partidos pero no llegaba el gol y eso me molestaba. De ahí las lágrimas de liberación del otro día, porque lo estaba pasando muy mal. En los últimos minutos, para remontar... esa imagen se me va a quedar grabada toda la vida", insistió Ibra Sow, optimista para lo que viene: "Con Luci nos estamos sintiendo cada vez más cómodos y creo que esta victoria ante un rival directo hará que tras las vacaciones volvamos más fuertes".