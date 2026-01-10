Rally Dakar 2026 | Etapa 7, Riyadh-Wadi Ad Dawasir: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

Después del descanso, los pilotos vuelven de golpe a la realidad para afrontar la segunda parte de un Dakar que todavía tiene mucho que ofrecer

El Día de Descanso transcurre con tranquilidad, los pilotos han tenido tiempo para ducharse, dormir un poco más y trazar el camino para la jornada siguiente. Pero eso sí, no siempre es fácil volver a la rutina, y mucho menos si eso implica una dura etapa contrareloj en el desierto. Volverán a subirse al vehículo tras el breve pero reparador parón, con un cuerpo que se ha enfriado un poco y la mente que se ve obligada a pasar de cero a cien en apenas minutos.

El desierto no entiende de ranking

El éxito de las etapas anteriores puede pasar factura y cualquier cosa puede pasar en esta complicada carrera de motor. La etapa 7 difiere de las anteriores, que eran rocosas, pasando al terreno más conocido y querido del Dakar: el desierto. Los árboles tupidos pueden pasar alguna que otra mala factura ya que pueden esconder piedras o zanjas, lo que puede destrozar la suspensión en una velocidad considerable o incluso provocar alguna que otra caída en las motos.

Además, es el recorrido con más longitud hasta la derecha, con 414 kilómetros de enlace y 462 de especial, donde los tramos de carretera abierta son tan importante como los de la cronometrada. Después de la carrera, se aventurarán rumbo a Wadi Ad Dawasir soportando qeu pueda oscurecer, el frío y el tráfico local. Es ahí donde la mente puede jugar una mala pasada: mantener el foco después de 10 horas conduciendo es lo que separa a los que seguirán sumando con los que abandonan. Por eso se puede decir que más que una vuelta al desierto, es una batalla contra el exceso de confianza.

Horarios de la Etapa 7

Como nos tiene acostumbrados esta competición, las motos saldrán aproximadamente sobre las 05:25 mientras que el primer coche de Ultimate partirá sobre 07:55, ambos horarios peninsulares. La diferencia se debe a seguridad, con especial atención a el polvo en suspensión. Los coches terminan esta etapa muy tarde, a veces incluso chocando con la noche debido al inicio menos madrugador y el kilometraje total.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 7 desde Riyadh a Wadi Ad Dawasir del Rally Dakar 2026 el domingo 11 de enero a partir de las 20:04 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.