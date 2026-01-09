Laia Sanz e Isidre Esteve, la cara y la cruz de España en el Dakar

El Rally Dakar ha llegado a su día de descanso tras 7 intensos días de carrera y ha dejado dos historias contrapuestas entre los españoles, por un lado la trsite de Isidre Esteve y por otro la muy dulce de Laia Sanz y su desempeño con el Ebro

El Rally Dakar es ante todo una carrera de historias y este 2026 no está siendo para nada diferente. Ya llevamos siete días de competición y este sábado será el día de descanso. Este es el momento perfecto para repasar lo que han vivido estas etapas los y las guerreros que saltan cada día al desierto. Y entre los españoles que compiten en coches hay dos que se contraponen por completo, las de Isidre Esteve y Laia Sanz. Mientras el piloto ha tenido que abandonar después de un muy duro accidente en la etapa 6, la catalana está haciendo una carrera para enmarcar por la que está en el top 20.

Isidre Esteve y Txema Villalobos, obligados a retirarse

Este Dakar 2026 ha terminado de forma prematura este viernes para Isidre Esteve y Txema Villalobos, quienes se vieron obligados a abandonar la competición durante la sexta etapa tras sufrir un accidente. Eso sí, hay buenas noticias, pues según informó su equipo, ambos se encuentran fuera de peligro, aunque fueron evacuados en helicóptero para someterse a evaluaciones médicas, ya que Esteve presenta una fisura en el esternón, mientras que Villalobos sufre un latigazo cervical.

El accidente se produjo en el kilómetro 228 de la especial, cuando el Toyota DKR GR Hilux impactó frontalmente contra la pared de una duna. El fuerte golpe dañó de forma significativa la parte delantera del vehículo, imposibilitando que la dupla retomara la marcha y así lo ha contado el veterano piloto:“Comenzamos la etapa muy bien, pero en el kilómetro 228 impactamos contra la pared de una duna. Por suerte, Txema y yo estamos bien. Es una pena tener que retirarnos, sobre todo después de la gran etapa de ayer, en la que pudimos demostrar nuestro ritmo”. Antes del accidente, Esteve y Villalobos ocupaban la 27 plaza de la clasificación general de la categoría Ultimate, demostrando su regularidad y competitividad en un recorrido especialmente exigente.

Laia Sanz, volando con el Ebro

Mientras Isidre Esteve ha pasado penurias por su gran golpe, la que está volando es Laia Sanz, quien en un proyecto ambicioso como el de Ebro está cumpliendo con las expectativas, o incluso rebasándolas. La piloto, toda una leyenda de la carrera por su desempeño en motos, está afianzada entre los 20 mejores y actualmente marcha la 18, lo que habla de lo mucho y bien que está compitiendo el prototipo de la marca española, con la que cada kilómetro que pasa está más cómoda sobre el durísimo desierto saudí. Junto a su copiloto, el italiano Maurizio Gerini, forman una dupla asentada que cada día va a más y que pese a los buenos resultados y la velocidad sigue con el mismo objetivo, finalizar la carrera y llegar donde no se pudo en 2025, cuando tuvieron que abandonar.