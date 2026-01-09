Al-Attiyah hace historia y ya es líder del Dakar

La etapa 6 del Rally Dakar, previa a la jornada de descanso, ha traído un vuelco a la clasificación general, pues Nasser Al-Attiyah es el nuevo líder de la general tras ser el mejor día, mientras Carlos Sainz y Nani Roma siguen en la pelea

Nasser Al-Attiyah es historia del Rally Dakar. El catarí, ganador de 5 Touaregs, ha conseguido en la etapa 6 de la edición de 2026 su primera victoria parcial del curso, lo que supone su 19ª edición consecutiva ganando al menos un día. Con esto se convierte en el segundo piloto en lograrlo tras Stephané Peterhansel, que logró la 20ª hace unos días con el Defender. Además, con este resultado el piloto de Dacia alcanza el liderato de la clasificación general, superando a Henk Lategan, que pierde así la renta que logró con su despliegue en la etapa maratón de los días previos.

Al-Attiyah fue muy agresivo desde el primer momento, lo que al final le valió para ser el más rápido, superando a su compañero Sebastién Loeb en apenas 2:58, unos segundos más rápido que Seth Quintero, remontando tras unos días nefastos. Los Toyota de Toby Price y Joao Ferreria también han tenido un gran día, 4º y 5º, precedencia al duo español de Ford, Nani Roma y Carlos, 6º y 7º respectivamente, a 5:31 y 6:33 de Al-Attiyah. Especialmente destacado el caso del madrileño, que este jueves casi pierde sus opciones por problemas técnicos.

Líder y con diferencia

El catarí le arrebata con este resultado el liderato de la general a Henk Lategan, que ahora está a 6:10. El de Dacia retoma una posición que ya tuvo tras la segunda etapa en una jornada en la que Nani Roma se ha colocado tercero, a 9:13 segundos del líder; con Carlos Sainz justo detrás de él, a 11:49 segundos, y Mattias Ekstrom, 5, a 12:11 segundos, que completaron un Top 5 con tres Ford, un Toyota y el Dacia del líder. Por detrás del triunvirato de Ford aparece Sebastián Loeb, justo delante del 4º integrante del equipo de Detroit, Mitch Guthrie.

Cristina Gutiérrez y Laia Sanz, en su línea

Las dos grandes referentes españolas, Cristina Gutiérrez y Laia Sanz, siguen en la pelea haciendo su propia guerra. En el caso de la burgalesa está en la 13ª plaza, a poco más de media hora de su jefe de filas. El 15º puesto de este viernes es lo que le ha mandado a esta posición. Por su parte Laia Sanz avanza un puesto en la general y marcha en la 18ª plaza, justo delante de una estrella como Seth Quintero. La catalana está siendo una de las sensaciones de la carrera durante un año más, ahora que con el Ebro tiene un coche verdaderamente competitivo.