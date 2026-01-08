Una sanción deja sin victoria a Nani Roma y Carlos Sainz recorta diferencias en la etapa 5

Nani Roma ha sido el más rápido en la etapa 5 del Rally Dakar, sin embargo, una sanción de un minuto le ha costado la victoria, que ha terminado en manos de su compañero Mitch Guthrie

Una vez más las sanciones están siendo clave en el Rally Dakar. En esta etapa 5, la segunda parte de la maratón, que partía del refugio y ha terminado en Hail, ha estado marcada por la que le han impuesto a Nani Roma, quien había sido el más rápido, pero ha recibido 1 minuto y 10 segundos, lo que ha hecho que el triunfo recayera en su compañero en Ford Mitch Guthrie, que había acabado cuatro segundos por detrás y finalmente el catalán. se ha tenido que conformar con la segunda plaza.

Con la sanción a Roma Guthrie se ha impuesto en la categoría reina de coches en esta quinta etapa del rally Dakar 2025. Roma, que había sido el más rápido esta jornada con cuatro segundos de ventaja sobre su compañero, perdió ese primer puesto, que le hubiera supuesto su decimocuarta victoria de etapa en coches y la 27ª en general, pues tiene también 13 en motos, y finalmente con ella fue segundo a 1:06. La igualdad fue máxima y el agraciado fue el 'yankee', que está siendo muy fiable toda la carrera. El checo Martin Prokop cerró el podio del día, a 2:14, y Carlos Sainz fue sexto, a 5:23, tras ser también penalizado con un minuto.

En el caso de Sainz ha tenido dos días muy complicados por culpa de problemas de embrague, pero ha sobrevivido, en gran parte debido a la ayuda de Guthrie, y ahora podrá arreglar su Raptor y a partir de la etapa 6 buscará limar los minutos de diferencia que tiene con la cabeza de carrera, toda vez que sigue en la pelea.

Lategan sigue líder, pero con mucha menos ventaja

En la clasificación general Lategan continúa en cabeza pese a haber tenido que abrir pista. El sudafricano fue decimosexto, a 12:43, justo por detrás de Nasser Al-Attiyah, pero sigue líder con 3:17 de ventaja respecto al catarí y de 5:38 sobre el sueco Mattias Ekstrom, el primero de los Ford, que precede a Nani Roma, que está a 6:59, y a Carlos Sainz, a 8:33. Los dos españoles se han metido en la pelea con una gran remontada en esta segunda parte de la etapa maratón, recuperando la renta que abrieron Lategan y los Dacia camino del Refugio. Por otro lado las españolas Cristina Gutiérrez y Laia Sanz fueron decimotercera y decimonovena, lo que las sitúa decimotercera y decimoséptima, a 23:59 y 46:12, respectivamente.