El Dakar 2026 se queda sin el campeón

El saudí Yazeez Al-Rajhi, ganador del Rally Dakar 2025 en coches, ha dicho adiós a la edición 2026 en la etapa 4 y no podrá pelear por revalidar su corona

El Rally Dakar ha celebrado este miércoles la primera parte de la etapa maratón, una de las jornadas más duras, en la que los pilotos no tienen asistencia y muchas veces acaba con las aspiraciones de algunos de los grandes candidatos y este 2026 no ha sido diferente. En este ocasión el damnificado ha sido el defensor de la corona del año pasado, el saudí de Toyota Yazeez Al-Rajhi, quien no ha podido llegar a la meta y dice así adiós a la carrera, en la que por otro lado las cosas le estaban saliendo muy mal desde el primer día.

Al-Rahji dijo adiós tras abandonar la especial cuando se encontraba en el kilómetro 234, por según la organización, los siguientes motivos: "Víctima de problemas técnicos en su coche, Yazeed Al Rajhi anuncia su intención de abandonar la etapa en el km 234. El vencedor del Dakar 2025 pierde sus opciones en la clasificación general y no repetirá triunfo este año". El piloto de 44 años, que compite en casa sobre las pistas sauditas con el copiloto alemán Timo Gottschalk, ya había tenido un inicio de carrera complicado y este miércoles ocupaba solo el décimo noveno puesto de la general.

El piloto saudí de Toyota no logró enderezar un Dakar que ya se le había torcido desde la etapa inicial. En pleno arranque de la exigente jornada maratón, Al-Rajhi se vio obligado a detenerse tras sufrir tres pinchazos a lo largo del recorrido, un castigo excesivo para su Toyota GR Hilux DKR y definitivo para sus opciones de continuar en carrera. Sin asistencia mecánica externa, como marca el reglamento de esta etapa, el defensor del título no pudo reparar los daños y se vio forzado al abandono. La retirada pone fin de manera prematura a la defensa de la corona, lo que le convirtió en el primer competidor local en conquistar la prueba en 47 años de historia.

Otro Toyota en la cima

Con el adiós del saudí, que estaba muy lejos de su mejor nivel y no contaba con las mejores perspectivas para volver a ser campeón, las opciones de Toyota siguen vivas en la figura de Henk Lategan, quien ha emergido en la primera parte de la etapa maratón y ahora mismo es el líder destacado de la carrera. Ahora mismo manda con más de tres minutos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah, sorprendente segundo clasificado tras remontar este miércoles. Por detrás tan solo hay dos coches más de Toyota entre los diez mejores, empezando por el 6º puesto, donde aparece Saood Variawa y siguiendo por el noveno con Erik Goczal, aunque en el caso del polaco con un equipo privado.