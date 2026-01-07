Tosha Schareina y la satisfacción del trabajo bien hecho

Tosha Schareina ha ganado su segunda etapa consecutiva en la 4, la primera parte de la etapa maratón y en la que ha demostrado abriendo pista que ha llegado a este Dakar pleno de confianza y disputo a mejorar su segundo puesto de 2025

Para muchos pilotos abrir pista es un problema muy grande que suele suponerles acabar con sus opciones de ganar la etapa y de hecho muchas veces les cuesta dejarse muchos minutos. Sin embargo, Tosha Schareina ha demostrado en la etapa 4 que es capaz de hacerlo y terminar ganando, en este caso gracias a las bonificaciones, las mismas que le permiten salir de esta primera parta de la etapa maratón como co-líder, empatado con su compañero Ricky Brabec, que salía justo detrás de él y han terminado llegando juntos al final, donde pasarán la noche sin asistencia antes de partir rumbo a Hail.

El piloto español tuvo claro que la estrategia del día consistía en abrir pista de principio a fin, una misión que logró completar pese a las dificultades: "No fue nada sencillo. La consigna era liderar desde el inicio hasta el final, y lo conseguimos. En el kilómetro 200 me alcanzó Ricky Brabec y compartimos los últimos 200 kilómetros juntos". Y eso que muchos pilotos tuvieron problemas para encontrarse, pero no el valenciano, que fue capaz de sobreponerse a los problemas que se le presentaron. Una nueva muestra de resiliencia como la de este martes, cuando se dio un buen golpe al caerse de su Honda, pero se levantó para ganar la etapa con solvencia.

El piloto reconoció que la etapa presentó un desafío adicional en términos de navegación, pero subrayó la importancia de llegar en buena posición a la fase de maratón. "Ahora nos enfrentamos a la etapa de maratón. Intentaremos descansar y recuperar fuerzas para la segunda parte" Una segunda parte en la que de nuevo tendrá a Brabec a su zaga y tras ellos a Skylar Howes cerrando el triplete de la marca de Hamamatsu.

Ahora, la segunda parte de la etapa maratón

Después de dos victorias seguidas ahora a Tosha le tocará de nuevo abrir pista, algo que ya ha demostrado que controla a la perfección. Sin embargo, la clave es que ha llegado entero tras esta primera parte de la etapa maratón. Ahora pasará la noche en el refugio y saldrá rumbo a Hail sin haber recibido asistencia alguna en su Honda, sin embargo, ha tenido la ventaja de que no ha sufrido apenas daños y no será un factor decisivo. Si algo han demostrado en esta edición las máquinas japonesas es su fiabilidad y en esta etapa maratón eso da un plus muy grande a sus pilotos, empezando por el valenciano.