Clasificación Rally Dakar tras la Etapa 3 | Tosha Shareina se impone a Edgar Canet y Cristina Gutierrez da la campanada

En motos, el piloto de Honda ha sido el ganador de la tercera etapa del Dakar, mientras que en coches

Un total de 666 kilómetro han recorrido los valientes que se han enfrentado hoy a la Etapa 3 del Dakar, la carrera más dura del mundo. Una jornada de resultados dispares para los españoles, mientras que Cristina Gutierrez ha dado la sorpresa y se ha sumado al Top 10, Edgar Canet tropieza tras tres etapas de vértigo, demostrando la crudeza de esta competición en la que todo puede cambiar en segundos.

Mal día para Edgar Canet

La buena racha de Edgar Canet ha cedido un poco al posicionarse en la cuarta posición, mientras que Tosha Schareina ha conseguido llevarse la tercera etapa contra todo pronóstico. El valenciano consigue así su tercera victoria en el Dakar, ya que ganó en el prólogo de 2024 y en la onceava etapa de 2025.

Edgar Canet, a pesar de que ganó el prólogo y la primera etapa, ha tropezado hoy al ceder demasiado tiempo, casi 12 minutos. Se coloca el cuarto en la general, a la espera de poder remontar en la etapa del miércoles. Actualmente la general la lidera su compañero, Daniel Sanders

Clasificación de la Etapa 3 en motos

Tosha Schareina (Honda): 04:26:39 Ricky Brabec (Honda) +00:02:17 Daniel Sanders (KTM): +00:03:28 Luciano Benavides (KTM): +00:04:30 Skyler Howes (Honda): +00:04:32 Ross Branch (Hero). +00:10:38 Edgar Canet (Honda): +00:12:44 Adrien van Beveren (Honda): 00:12:45 Michael Docherty (KTM): +00:12:45 Martim Ventura (Honda): +00:16:07

Clasificación general tras la Etapa 3

Daniel Sanders (KTM): 12:12:31 Ricky Brabec (Honda): +00:01:07 Tosha Schareina (Honda): +00:01:13 Edgar Canet (KTM): +00:08:46 Luciano Benavides (KTM): +00:11:06 Skyler Howes (Honda): +00:13:41 Ross Branch (Hero): +00:14:56 Adrien van Beveren (Honda): +00:23:26 Matim Ventura (Honda): +00:26:58

Los españoles se cuelan entre los 3 mejores

En Ultimate, Cristina Gutierrez, Nani Roma y Carlos Sainz se colocan seguidos en este día de Reyes, quedando en el quinto, sexto y séptimo lugar respectivamente. Por su parte, el ganador de la etapa es Mitch Guthrie, que consigue poco más de las cuatro horas en una etapa muy apretada.

Clasificación Etapa 3 en coches

Mitch Guthrie (Ford): 04:04:32 Martin Prokop (Jipocar): +00:02:27 Guy Botterill (Toyota): +00:05:23 Lucas Moraes (Dacia): +00:05:46 Cristina Gutiérrez (Dacia): +00:05:57 Nani Roma (Ford): +00:07:20 Carlos Sainz (Ford): +00:07:31 Mathieu Serradori (Century): +00:07:32 Mattias Ekström (Ford): +00:07:36 Denis Krotov (M-Sport): +00:09:24

Clasificación general en coches