Sanders gana la etapa 2 del Dakar y Canet se doctora abriendo pista

Daniels Sanders ha arrebatado el liderato del Rally Dakar a su compañero en KTM, el joven español Edgar Canet, tras una jornada en la que los dos pilotos de la marca austriaca se han compenetrado a la perfección para paliar el abrir pista

Edgar Canet y Daniel Sanders han dado una clase magistral de como abrir pista en la etapa 2 del Rally Dakar 2026, en el que el joven español de 20 años defendía el liderato tras ganar el prólogo y la etapa 1, y gracias al buen trabajo en equipo no han sufrido en exceso los problemas de hacer camino. Ahora Sanders es el nuevo líder de la carrera. El piloto australiano, beneficiado como el español por bonificaciones, se impuso en esta jornada con 1:35 de ventaja sobre el 'cohete de La Garriga', que ahora en la general queda a 30 segundos del 'aussie'.

Canet explicó que "cuando abres pista no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una". "Me he caído una vez y me he golpeado contra un árbol para evitar unos dromedarios", indicó el joven piloto catalán. "Pero por lo demás, todo bien. Daniel ha realizado un gran trabajo abriendo pista más o menos durante la mitad de la jornada. La navegación era difícil y hemos tenido que parar varias veces para encontrar la pista. Pero no hemos perdido mucho tiempo y en las zonas de parada hemos podido ver a cuánto se encontraban nuestros rivales. Estoy contento con nuestra navegación y nuestro ritmo. Seguimos en la pugna".

Ricky Brabec y Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda, son tercero y cuarto en la general a 2:18 y 4:41, el argentino Luciano Benavides, del Red Bull KTM, es sexto a 10:04 y el chileno Nacho Cornejo, de Hero, es octavo a 13:37. Todos ellos se preparan ahora para la tercera etapa, con salida y llegada en AlUla, con 422 kilómetros cronometrados, en los que la navegación será clave de nuevo y donde volverán a abrir pista los hombre de KTM.

Schareina destaca y se deja ir; Santolino, evacuado en helicóptero

Como ya hemos mencionado Tosha Schareina es cuarto en la general a poco menos de cinco minutos de Sanders, no obstante, hasta los últimos puntos de control el valenciano ha sido el más rápido, pero en el último tramo ha perdido algo de tiempo, hasta terminar a 3:34 de Sanders, bien para tratar de salir más atrás este miércoles, o bien debido a algún problema. Aún así sigue siendo uno de los grandes favoritos a la victoria final. Por su parte, Lorenzo Santolino, el otro español a lomos de una Rally1, en su caso de Sherco, ha tenido que abandonar tras sufrir una fuerte caída por la que ha tenido que ser evacuado en helicóptero.