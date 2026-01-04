Edgar Canet no ha venido al Dakar para aprender, sino para liderar

El de la Garriga está dejando boquiabiertos a todos, ya que con tan solo 20 años, el piloto se ha colocado líder tras ganar el prólogo y la primera etapa, superando a veteranos como Daniel Sanders o Ricky Brabec

Prudente pero ambicioso, Edgar Canet ha revolucionado el Dakar por completo. El joven catalán ha dominado las dos etapas disputadas hasta ahora en Arabia Saudi, escribiendo su propia leyenda en el rally más duro del mundo. Su trayectoria en el desierto es corta pero destacada, ya que el año pasado tuvo una actuación fuera de lo común, dominando con mano de hierro la categoría Rally2.

Además de ganar en la categoría de plata de las motos, quedó en la octava posición en el ranking general, un Top 10 que demuestra que Canet es todo un diamante en bruto. Ayer comenzó haciendo historia de nuevo, convirtiéndose en el motociclista más joven de la historia en ganar una etapa en el Dakar, repitiendo la gesta en el día de hoy llevándose la Etapa 1.

Una sanción alza a Edgar Canet a la cima

Tras ganar el prólogo, la sorpresa ha Etapa 1 con un cambio de guion a última hora que ha beneficiado a Canet. Ross Branch fue el que se llevó en un principio la victoria, hasta que la organización ha dado un giro total a la clasificación tras aplicar una sanción de 6 minutos al piloto de Hero. La penalización ha sido por un exceso de velocidad, que hay que respetar en el Dakar cuando se pasa cerca de poblaciones o en zonas de peligro, pasando de cabecera hasta el séptimo puesto.

En la general lidera con una ventaja de 1:05 minutos sobre Daniel Sanders y de 1:37 sobre Ricky Brabec, por lo que Edgar ahora se enfrenta a la parte más difícil del Dakar: abrir la pista. El de KTM no tendrá huellas que seguir, por lo que entrará en escena su capacidad de navegación que ya demostró en el pasado en Rally2 que era firme y acertada.

En KTM están impresionados con su actuación

En unas declaraciones recogidas por El Periodico, el director deportivo del Red Bull KTM Factory Racing, Jordi Vildoms, habla sobre el debut de Canet: ''Edgar nos está rompiendo los esquemas. Está pasando todo más rápido de lo previsto. Es ambicioso y tiene madurez. Todo lo que hace está dirigido a ganar el Dakar alguna vez''.

El ex piloto catalán no ha perdido la ocasión de alabar a la joven promesa: ''Está siendo un gran inicio de Dakar para nuestro rookie, que lo está haciendo espectacular. Estamos contentos porque la moto funciona bien, nuestros pilotos tienen buenas sensaciones en todos los sentidos y comenzar así es importante. No quiere decir nada, porque queda mucho, pero es bueno empezar de esta forma''.

Con los pies en el suelo

A pesar de este buen inicio, ha sido inevitable ilusionarse tras la doble victoria en, como el lo llamó después del Prólogo, ''el Dakar de verdad'': ''Ha sido una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto''.

Destacó también en el término de la jornada su firmeza en cuanto a la navegación se refiere: ''Ha sido un buen trabajo de navegación, haciendo la mía y no estando pendiente de los rivales. Tan solo he dudado en un sitio, así que muy bien. Era una etapa peligrosa y muchos han llegado con las llantas al límite. He ido con cuidado con eso, teniendo un pilotaje más suave. Ha sido un día redondo''.

Todo un sueño para el veinteañero, que aun en la cresta de la ola sabe perfectamente que debe seguir siendo prudente ya que esto no ha hecho nada más que empezar. Y la Etapa 2 no será fácil, ya que será Canet el que abrirá, marcando el compás y requiriendo precisión en la navegación: ''Por detrás tendré a Sanders, si cometo algún error o no tengo la velocidad deseada, sé que él llegará súper rápido y podremos ir juntos. La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera que empezar este rally. Tengo que avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario''.