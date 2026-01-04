Clasificación Rally Dakar tras la Etapa 1 | Edgar Canet no rebaja el nivel y vuelve a ser campeón mientras Carlos Sainz sigue siendo incombustible

Edgar Canet vuelve a hacerlo, consiguiendo por segunda etapa consecutiva ganar la carrera tras la penalización de seis minutos a Ross Branch por exceso de velocidad. Carlos Sainz por su parte, queda en un sexto lugar tras una remontada de Guillaume de Mevius, demostrando que aún tiene mucha guerra que dar

Gloriosa etapa para Edgar Canet tras conseguir la victoria de nuevo debido a una penalización de seis minutos a Branch. Para Carlos Sainz fue agridulce, ya que pasó de un segundo puesto provisional al sexto definitivo en esta primera etapa del Rally Dakar 2026.

Impresionante Edgar Canet en motos

Edgar Canet lleva dos días haciendo las delicias de los aficionados del motor, tras un primer puesto en el prólogo que le convirtió en el piloto más joven en conseguirlo a sus 20 años. Repetir la gesta en la Etapa 1 era una misión complicada, pero el de la Garriga ha demostrado que puede con todo y se ha alzado con un segundo puesto. Aunque no se lo puso fácil a Ross Branch, al que le hizo sufrir en más de una ocasión antes de llegar a la meta. Lo que no se esperaba, es que iba acabar siendo el ganador tras una penalización de seis minutos a Branch de seis minutos por exceso de velocidad, convirtiéndose en el primer español en ser líder del Dakar durante dos días consecutivos desde Marc Coma en 2015.

Canet logró liderar gracias a su posición de salida durante un tiempo, aunque no pudo con la Hero de Ross. Esta primera etapa está diseñada para poner a prueba tanto la resistencia mecánica como la técnica del piloto, con un especial de 305 kilómetros que el español demostró que podía superar sin dificultades. Su compañero Daniel Sanders parecía iba a conseguir ese segundo puesto, pero finalmente se lo llevó Edgar con 1:21 de diferencia. Un inicio prometedor para el de KTM, que apenas comienza su segundo Dakar. Así quedan las clasificaciones tras la penalización de Branch que deja al español como líder:

Clasificación de la Etapa 1 en motos

Edgar Canet (KTM), 03:16:11 Daniel Sanders (KTM), +00:01:02 Ricky Brabec (Honda), +00:01:32 Tosha Schareina (Honda), +00:01:49 Luciano Benavides (KTM), +00:03:47 Ignacio Cornejo (Hero), +00:03:48 Ross Branch (Hero), +00:04:39 Adrien van Beveren (Honda), +00:05:52 Michael Docherty (Bas), +00:08:58 Skyler Howes (Honda), +00:09:55

Clasificación general tras la Etapa 1

Edgar Canet (KTM), 03:27:42 Daniel Sanders (KTM), +00:01:05 Ricky Brabec (Honda), +00:01:37 Tosha Schreina (Honda), +00:02:12 Luciano Benavides (KTM), +00:03:58 Ignacio Cornejo (Hero), +00:04:53 Ross Branch (Hero), 00:04:55 Adrien van Beveren (Honda), +00:06:16 Michael Docherty (Bas), +00:09:17 Skyler Howes (Honda), +00:10:27

Carlos Sainz mantiene el tipo

En la otra cara de la moneda tenemos a un veterano Carlos Sainz, que a sus 63 años sigue al pie del cañón con el objetivo claro: conquistar su quinto Rally Dakar. Un último tramo de locura que lo cambió todo en cuestión de segundos, con Carlos Sainz a tan solo +0:26 de Mattias Ekström, que cedió en torno a dos minutos a todos sus rivales tras ser el ganador provisional.

Guillaume De Mevius se hizo finalmente con la victoria tras remontar con +00:40 a Nasser Al-Attiyah que queda segundo y Martin Prokop Tercero. Carlos Sainz cayó a la sexta plaza tras esta remontada mientras que Nani Roma quedó en un octavo lugar. Así queda la clasificación de la Etapa 1, que cabe recordar que como el prólogo de ayer solo servía para establecer posiciones de salida, tiene los mismos resultados que en la general:

Clasificación general Ultimate tras al Etapa 1

Guillaume de Mévius (X-RAID), 03:07:49 Nasser Al-Attiyah (Dacia), +00:00:40 Martin Prokop (Orlen Jipocar), +00:01:27 Mattias Ekström (FORD), +00:01:38 Marek Goczal (Energylandia), +00:01:38 Carlos Sainz (FORD), +00:01:54 Guy Botterill (Toyota), +00:02:03 Nani Roma (FORD), +00:02:37 Mitch Guthrie (FORD) +00:02:50 Sébastien Loeb (Dacia), +00:03:01

Mañana se disputará la segunda etapa, compuesta por un especial de 400 kilómetros contrarreloj comenzando en Yanbu y finalizando en Alula. Podrás informarte de todos los detalles de la competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.