De la Fórmula 1 al Dakar, los Sainz marcan el ritmo y el relevo familiar no se descarta

Carlos Sr sigue dejando huella en el Dakar a sus 63 años, mientras su hijo, Carlos Jr, observa y aprende. Tras la Etapa Prólogo, el Matador demuestra que la pasión por el motor no se apaga y que el relevo familiar sigue muy vivo

Carlos Sainz Sr se ha estrenado hoy en la nueva edición del Rally Dakar, en la Etapa Prólogo celebrada en Yanbu. Aunque el resultado de esta prueba no cuenta para la clasificación, si que lo hace para elegir sitio, por lo que estar en octavo lugar es una buena noticia para el madrileño.

Con ese Top 10, se asegura estar cerca de la cabeza para no perder tiempo, pero con coches por delante que le abrirán el camino y que le ayudarán al piloto a ir sobre suelo pisado, facilitándole la tarea. El mismo se ha mostrado optimista tras este resultado: ''Buena etapa, no ha sido fácil pero no ha habido problemas. Estamos satisfechos con las sensaciones, pero esto es solo un calentamiento''.

Carlos Sainz hijo, a los pies de su padre

Los Sainz son referentes en el mundo del motor, además de existir una admiración profunda entre ambos completamente reciproca. Y, como no, en el arranque del Dakar de este año Carlos hijo ha querido mandar un mensaje de ánimo a su padre desde su cuenta de Instagram: ''Te he visto afrontar este reto durante años. El pasado verano experimenté una pequeña muestra de lo que supone y mi admiración hacia ti y lo que haces sigue creciendo. Mucha suerte en el Dakar, Papá. ¡Orgulloso de cómo sigues empujando y superándote! ¡Vamos!''.

Una jornada en la que Carlos Sainz padre ha acabado en un octavo puesto, aunque lo decisivo comenzará tras conocer las posiciones mañana. En unas declaraciones recogidas por Marca ha hablado sobre su actuación hoy y dando un voto de confianza a la estrategia: ''Hay que pensar cuál es la buena para mañana y para pasado, porque el día dos hay mucha piedra y salir adelante no creo que sea una buena idea''.

El futuro del Rally Dakar

En el pasado año, Carlos Sainz Jr probó el coche del Dakar de su padre durante unos test oficiales del equipo Ford M-Sport en Marruecos, donde su progenitor hacía los últimos retoques en el Ford Raptor T1+ para el Dakar 2026. En esta ocasión el madrileño competirá en la categoría Ultimate a los 63 años.

Aunque Carlos Sainz hijo está encerrado en su papel de cara a la temporada que ya está a la vuelta de la esquina, su padre reveló en unas declaraciones que participar dentro de ''muchos años'' en el Rally Dakar no está descartado, tal y como indica en las declaraciones recogidas por Car and Driver: ''Le gusta, se preocupa. Tuvo la ocasión de probar mi coche en unos test que hicimos en Zaragoza y la verdad es que disfrutó. Se lo pasó bien, pero ahora está centrado en la Fórmula 1''.