Rally Dakar 2026 | Carlos Sainz y todos los pilotos españoles que participan en esta edición

El Rally Dakar 2026 arranca este sábado en Arabia Saudí y durante dos semanas va a ser uno de los centros del deporte mundial, con muchos españoles en la pelea, empezando por Carlos Sainz en coches y Tosha Schareina en motos

La gran prueba del mundo del motorsport off-road arranca este sábado en Arabia Saudí y durante las dos próximas semanas va a poner el desierto de nuevo en el centro del mapa del deporte mundial. Estamos hablando del Rally Dakar, cuya 48ª edición ya está casi en marcha y una vez más va a tener todo tipo de opciones españolas. No todo es Carlos Sainz, pese a que la leyenda de 63 años sigue siendo uno de los grandes favoritos a la victoria junto a Lucas Cruz a bordo del Ford Raptor. Además, este 2026 también se puede optar a todo en motos con Tosha Schareina y Edgar Canet.

Porque sí, Sainz lo es todo y busca su quinta corona con cinco marcas distintas, pero no podemos pasar de Nani Roma también a bordo del Ford Raptor, además de Cristina Gutiérrez en Lacia o el estreno de Laia Sanz en T1+ con EBRO. Estos son los candidatos, pero por detrás hay nombres interesantes como Nandu Jubany, Isidre Esteve o Jesús Calleja, entre otros. Por otro lado, las motos, donde hay 3 Rally1, las mencionadas de Canet y Schareina, vigente subcampeón, además de la de Lorenzo Santolino. En Challenger el nombre es el de Pau Navarro, de nuevo candidato a todo; y en SSV una vez más los ojos se posarán en Gerard Farrés, además del estreno en la categoría del doble campeón del Dakar Classic, Carles Santaolalla.

Los españoles en el Rally Dakar 2026

COCHE/ULTIMATE

- 212: Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno, (Dacia), 1 título en Challenger, 2º año en clase T1+, 10º Dakar

- 225: Carlos Sainz / Lucas Cruz, (Ford), 4 títulos, 18ª participación

- 227: Nani Roma / Àlex Haro, (Ford), 2 títulos (1 en motos y 1 en coche), 28º participación

- 232: Laia Sanz / Maurizio Gerini (Italia), (EBRO), 16º Dakar (5º en coche tras 11 en moto). Debuta con en T1+.

- 231: Ferran ‘Nandu’ Jubany / Marc Solà, (MD), 2º Dakar tras competir en moto en 2018

- 233: Isidre Esteve / Txema Villalobos, (Repsol Toyota), 20º Dakar (10 en coche y 10 en moto)

- 244: Jesús Calleja / Edu Blanco, (Santana Racing), 6º Dakar en coche

- 266: Pedro Peñate / Dani Mesa, (TH-Trucks), 9º Dakar, ha competido en moto y en las tres categorías de coches, (Ultimate, Challenger y SSV)

- 272: Jordi Torras / Santi Costa, (MD Rallye Sport), 3r Dakar, vuelve 36 años después, a los 65 años

Más copilotos españoles: Armand Monleón (Toby Price, 204), Oriol Mena (Guy Botterill, 218), Rosa Romero (María Gameiro, 248).

Stock:

- 502: Oriol Vidal (copiloto de Rokas Baciuska, Defender)

MOTO

- 15: Lorenzo Santolino, (Sherco), 8ª participación, 6º clasificado en 2021, llega tras lesión

- 68: Tosha Schareina, (Honda HRC), entre los grandes favoritos, 2º en 2025

- 73: Edgar Canet (KTM). Una de las grandes joyas de presente y futuro. 2ª participación

Rally 2:

- 78: Arnau Lledó (Pedregà Team), debut

- 95: Juancar Torres (Motoclub Albacete), debut

- 115: Mario Garrido (Pedregà Team), 3ª participación, 2ª en moto

- 117: Ricardo Lastra (Old Friends Family), debut

- 130 Iñigo Zardoya (Joyride Race Service), debut

- 132 Carlos López Belloso (Pedregà Team), debut

- 133 Dominique Cizeau (Xraids Experience), 2ª participación

- 138 Juan Carles Guillén (Pedregà Team), debut

by Motul, ‘Malle Moto’ (sin asistencia):

- 44: Josep Pedró (Rallybikes Pedregà Team), 3ª participación, 1ª en Original by Motul

- 51: Rachid Al-Lal Lahadil (Melilla Ciudad del Deporte), 8ª participación en el Dakar, 4ª en Original

- 99: Javi Vega (Pont Grup – Kove), 8º Dakar, uno de los favoritos al triunfo en Original by Motul

- 119: Fernando Domínguez (Cuenca Diputación 2026), 3ª participación, 1ª vez en Original.

- 129: Borja Pérez (Melilla Ciudad del Deporte), debut

CHALLENGER

- 317: Óscar Ral / Fernando Acosta (ARG), (Vertical Motorsport), vehículo: Taurus, 4ª participación

- 336: Pau Navarro Ferrer / Jan Rosa (BBR), vehículo: Taurus, 6ª participación (2ª en Challenger); debut en velocidad para Jan, doble campeón en Classic

- 333: Joan Font / Adrià Guillem, (Be Racing), 7ª participación, debut para el copiloto

SSV

- 415: Gerard Farrés / Toni Vingut, (Pedregà Team), vehículo: Can-Am, 19º Dakar (8º en SSV), 2º en SSV para el copiloto tras su paso por los quads

- 422: Carlos Santaolalla / Aran Sol i Juanola (Pedregà Team), doble campeón Dakar Classic debuta en SSV; 2ª participación para el copiloto

- 423: Domingo Román / Oscar Bravo (TH-Trucks), vehículo: Polaris, 4ª participación

- 425: Joan Piferrer / Xavi Blanco, (Buggy Masters Team), vehículo: Can-Am, 2ª participación y 9ª para el copiloto

- 431: José María Camí / Cristian Camí, (Buggy Masters Team), vehículo: Can-Am, debut

CAMIONES

- 618: Manuel Borrero / Charly Gotlib (BEL) / Adrián López, (The Dacia Sandriders), 4ª participación para el piloto y debut de Adrián.

- 623: Alberto Herrero / Paulo Oliveira (MOZ) / Mario Rodríguez Sastre, (TH-Trucks), 14ª participación del piloto, 4ª para Mario

- 626: David López, mecánico de Dave Ingels (BEL), (SVR), debut

- 630: Pol Tibau / David Nadal / Daniel Vaz Iglesias, (Tibau Team), primera vez de piloto tras 3 participaciones de copiloto al lado de dos debutantes.

- 634: Javier Jacoste Oca / Francisco Ester Fernández / Gerard Ribas, (Buggy Masters Team), 2ª participación

- 637: Jesús Borrero / Emilio Fiz / Alberto Fiz del Teso (Tibau Team), 2ª participación para piloto y copiloto, debut para Alberto

- 639: Alberto Alonso Romero / Gustavo Ibeas / Raúl Arteaga, (TH-Trucks), 6ª participación, 2ª para Ibeas y debut para Arteaga

- 644: María Helena Tarruell Tibau / Jaqueline Ricci / Arantxa Martí (Tibau Team), debut

- 648: Jordi Esteve / Francesc Pardo / Jordi Pujol, (Tibau Team), 11ª participación y 2ª para copiloto y mecánico

- 649: Javier Herrero / Alfonso Herrero / Josep Maria Casas (TH-Trucks), debut

Coche Classic:

- 702: Juan Morera / Lidia Ruba, (Momabikes Raid), vehículo: Porsche 959 Dakar, favoritos al triunfo

- 707: Jordi Segura / Enric Segura (Be Racing), vehículo: Porsche Cayenne

- 712: Rafael Lesmes / Tabatha Romón (TH-Trucks), vehículo: Toyota HDJ 80, actuales campeones de camiones clásicos

- 745: Raúl Pascual / Marco Antonio Cabrera (Caninos al Dakar), vehículo: KZJ95, debut

- 769: Luís Antonio Pires / Mateu Riera Abellán (LJS Racing Team), vehículo: Mitsubishi Pajero, debut

- 770: Raúl Ortiz Correa / Raúl Ortiz Navas (Pedregà Team), vehículo: Toyota Rav4, debut

- 776: Josep Solé / Sergio Cerezo (TH-Trucks), vehículo: Mitsubishi Montero, debut

- 777: Lorenzo Fluxà / Sergi Fernández, (LJS Racing Team), vehículo: Toyota KZJ 90

Classic:

- 900: Albert Casabona, mecánico del camión clásico de Nuno Miguel Bismarque (POR), (TH-Trucks), vehículo: Mercedes 2636 A

- 913: Jaime ‘Parri’ Martínez, Nekane Abin, Iker Etxebarria, (R Team), vehículo: Mercedes 1936

- 920: José Manuel Salinero / Javier Benito (Guardia Civil Rally Raid), vehículo: Mercedes 2644, Salinero disputó 11 ediciones en coche, la última, en 2022

MISSION 1000 NEW ENERGY TRUCK

- 1004: Miguel Puertas (Arctic Leopard Galicia Team), vehículo: Arctic Leopard EXE 880 Rally

- 1005: Esther Merino (Arctic Leopard Galicia Team), vehículo: Arctic Leopard EXE 880 Rally

- 1006: Francico José Pallas (Arctic Leopard Galicia Team), vehículo: Arctic Leopard EXE 880 Rally

- 1040: Jordi Juvanteny / José Luís Criado / Xavier Ribas, (KH7-ECOVERGY), vehículo: MAN TGA