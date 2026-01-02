Rally Dakar 2026 | Canales y dónde ver en TV y Online las etapas y resúmenes diariamente

El Rally Dakar llega un enero más para poner todos los ojos del mundo de motor mirando a Arabia Saudí, donde Carlos Sainz, Tosha Scharenina, Nani Roma y compañía van a luchar por el Touareg

La 48ª edición de Dakar 2026 está a punto de comenzar y tendrá su puesta de largo este sábado 3 de enero en Arabia Saudí y se prolongará hasta el sábado 17. Una carrera que este año tendrá 13 etapas completas más el prólogo inicial, con una jornada de descanso el día 10 en Riyadh. En este, el 8º año en el que se corre en Arabia Saudí, la prueba tendrá alrededor de 8.000 km, con cerca de 5.000 km de especial, cuatro etapas diferenciadas para motos y coches, y dos etapas maratón. Gran parte de esto cruzando el 'empty quarter', el desierto de arena más grande del mundo. Además del gran atractivo una vez más de la etapa de 48 horas.

En total participan en esta prueba 325 vehículos: 118 motos en la FIM y 207 en la FIA (72 Ultimate, 37 Challengers, 43 SSV, 8 Stock y 47 camiones). Y entre todos ellos hay muchas opciones para los españoles. En coches no se puede ignorar a Carlos Sainz, quien busca su quinto Toureg a los 63 años, esta vez a bordo de un Ford Raptor, que en su segundo año en la competición busca la gloria. Sin olvidar las opciones de Nani Roma, Cristina Gutiérrez o Laia Sanz. Mientras que este 2026 volverá a haber grandes candidatos en motos, empezando por Tosha Schareina, uno de los grandes favoritos tras el segundo puesto del año pasado, y también Edgar Canet, quien tras su gran debut ganando la categoría Rally2, da el salto a Rally1 como piloto oficial KTM.

Dónde ver las etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

Esta competición se podrá seguir a través de múltiples opciones en España, aunque la carrera íntegra no se puede ver debido a la complejidad de grabación de una competición así. Pero diferentes resúmenes y reportajes se emitirán a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Igualmente, Televisión Española ha decidido apostar por el Dakar y todos los días dedicará un espacio en su programación para emitir y analizar toda la información de cada etapa de la competición. Se emitirá a través de Teledeporte, a partir de las 21:45 horas. Al igual que se podrá seguir desde la plataforma de RTVE Play, con la posibilidad de acceder a este contenido bajo demanda.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.