Edgar Canet promete espectáculo en su segundo Dakar
A sus 20 años va a vivir su segunda aventura en la prueba más dura del mundo del motor. En la primera ya hizo historia. Ahora, tiene otro reto en su cabeza
Con sólo 20 primaveras, Edgar Canet quiere seguir haciendo historia en el Dakar encima de su moto, la prueba más dura del mundo del motor. El piloto de KTM de La Garriga se convirtió este año en el más joven debutante que logra acabar el certamen. Está llamado a ser el sucesor de Roma y Coma. Y los expertos le ven madera de campeón.
Ahora, con la llegada de esta nueva edición que arranca en unos días, ha confesado qué planes tiene en su cabeza para este 2026. Lo ha hecho en una entrevista con el diario Marca, donde ha comentado todas las sensaciones con las que llegará a tierras saudíes.
Tras cambiar de categoría, ahora puntuará en Rally GP, piensa seguir con una primera meta a cumplir: “El objetivo de este año sigue siendo el mismo, o sea, acabar. Y pasármelo bien encima la moto. Si termino, estoy seguro de que llegarán los objetivos y entonces, en la meta, podremos hablar de números”.
Sobre la recuperación de la lesión sufrida a mediados de este año en uno de sus brazos, el catalán confiesa estar satisfecho: "Estoy tranquilo porque he hecho todo lo posible por mi parte. Más no podría haber hecho, así que estoy tranquilo”.
Eso sí, este año considera que tiene una ventaja respecto a su estreno: "El año pasado me tiraba al vacío. Pero en este ya sabemos lo que hay y me he podido preparar mejor. Me veo superior en confianza, moto, navegación… en todos los aspectos he podido alcanzar un plus. Ese es el objetivo que buscábamos: no centrarme en una cosa, sino ir mejorando en todo”.
Y no esconde cuál será su plan: “Sabemos que los días más importantes van a ser los dos o tres primeros, porque el año pasado quien lo hizo mejor ahí fue quien llegó al final en las posiciones de cabeza. Esos tres días hay que estar al 10.000% concentrado para que salgan bien y a partir de ahí, ver dónde podemos estar”.
Edgar Canet es realista con el gran favorito del Dakar en su categoría
Fruto de su juventud, es de los que se mojan a la hora de pronosticar los posibles ganadores en este nuevo Dakar: “Sanders, Schareina y Brabec. Ese sería… si no hay nada extraño. Si el Dakar fuera de solo una etapa y no hubiera errores, esos son los tres pilotos que pongo como favoritos. Pero esto no deja de ser el Dakar, una carrera que puede cambiar en cualquier momento”.
Y de todos ellos, elige, cómo no, a su compañero y amigo Daniel Sanders: “Tiene un plus sobre todos los demás pilotos de la parrilla. Yo creo que sí es imbatible. Sanders ahora mismo está muy, muy fuerte y lo va a demostrar”.