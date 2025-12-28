España desafía de nuevo al Dakar con sus mejores armas: coches, motos, pilotos y categorías

Con representación en todas las categorías, pilotos como Carlos Sainz, Edgar Canet, Nani Roma, Laia Sanz o Tosha Schareina buscarán conquistar las arenas saudíes

España quiere volver a reinar en el Dakar en 2026. Con representación en todas las categorías, nombres consagrados, jóvenes promesas y proyectos técnicos de primer nivel, la armada española quiere ser protagonista en esta nueva edición del Rally Dakar que arrancará el próximo 3 de enero en Yanbu (Arabia Saudí).

En total, casi 80 pilotos y copilotos españoles, lo que convierte a España en el segundo país con más representantes. Sólo Francia tiene más.

Una aventura para la que falta ya muy pocos días y que se presenta de lo más emocionante posible porque hay muchas cuentas pendientes que saldar en las arenas sauditas. Entre ellas, una de Carlos Sainz.

Categorías y pilotos españoles favoritos

Coches (Ultimate):

En la categoría reina del Dakar, Carlos Sainz vuelve a intentarlo un año más tras su abandono del curso pasado. El madrileño buscará su quinta victoria acompañado por Lucas Cruz y al volante del Ford Raptor T1+. Otros de los candidatos a luchar por el título es el otro veterano de la armada, Nani Roma, quien regresará como uno de los hombres fuertes de Ford.

Entre las mujeres, destacan Cristina Gutiérrez, que es otra clara aspirante en su segundo Dakar en la categoría Ultimate con Dacia, tras su histórico salto a la clase reina; y Laia Sanz, quien participa con el nuevo Ebro s800 XRR con el objetivo de asentarse en el top 10.

Entre otros pilotos, cabe destacar la presencia de Isidre Esteve, Jesús Calleja, Jordi Torras y Nandu Jubany.

Motos

Sin duda alguna, la principal novedad la trae Edgar Canet al debutar en la categoría reina, donde España volverá a contar con uno de los favoritos, Tosha Schareina. Lorenzo Santolino continuará como piloto oficial de Sherco. Junto a ellos, una amplia nómina de debutantes y pilotos experimentados refuerzan la presencia española en una de las categorías más duras del Dakar.

Challenger

Los españoles Pau Navarro, subcampeón del mundo, y btratarán de poner contra las cuerdas al gran favorito de esta categoría, Nico Cavigliasso. Joan Font o Óscar Ral también participan en la misma.

Categoría SSV

Gerard Farrés vuelve a ser la gran referencia española de una lista en la que también figuran, entre otros, Carlos Santaolalla.

Stock: categoría nueva

El Dakar 2026 estrenará la nueva categoría Stock, destinada a vehículos de serie modificados. España contará con representación gracias a Oriol Vidal, copiloto del lituano Rokas Baciuska a bordo de un Defender.

Camiones

Será otra categoría donde España cuente con más participación. Y por si fuera poco, contará con el primer equipo 100% femenino español, formado por Helena Tibau, Jacqueline Ricci y Arantxa Martí.