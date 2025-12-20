Carlos Sainz, a por todas en el Dakar 2026: ''Estamos en un momento idóneo''

Carlos Sainz llega al Rally Dakar 2026 en uno de los momentos más sólidos de su carrera. El piloto español asegura que el Ford Raptor T1+ está preparado para pelear por todo tras un intenso trabajo técnico y meses de preparación

La edición de 2025 no fue la mejor para Carlos Sainz, que tuvo que retirarse debido a un accidente grave en la Etapa 2 que dañó el arco de seguridad de su Ford Raptor. Para este año nuevo que entrará en poco más de una semana, el madrileño tiene todas sus ilusiones puestas en conseguir el quinto título con el equipo Ford, tras haber puesto toda la carne en el asador realizando una intensa preparación.

Una duna frustró el 2025 de Carlos Sainz

El pasado año fue completamente desafortunada, ya que Carlos Sainz terminó la Etapa 1 en séptimo lugar tras sufrir un pinchazo. Pero eso no fue todo, en la Etapa 2 volcó su coche al atravesar una duna cortada. Consiguió completar la etapa con el coche malogrado, pero la FIA no permitió que siguiese debido a daños en la jaula de seguridad del vehículo.

A 2026 llegan con otro sabor de boca, presentando sus objetivos para esta edición del Rally Dakar, que tendrá lugar en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero, llegando con ''más confianza'' tal y como explicó en un acto que tuvo lugar en su ciudad natal: ''Llegamos al Dakar 2026 con más confianza, conocemos mejor el coche y con muchos kilómetros de ensayos y competición. La fiabilidad técnica es básica en el Dakar, pero también las prestaciones en todo tipo de terrenos'' afirmando que está en un ''momento idóneo para aspirar a todo''.

Una edición que mezcla veteranos con jóvenes promesas

''Hemos trabajado mucho en el peso, las suspensiones y la robustez del conjunto. Tenemos por delante una edición 2026 con una docena de vehículos con opciones reales y un plantel de pilotos de diferentes generaciones, muy rápidos, por lo que la incertidumbre es clara y eso hace al Dakar muy interesante'', señalaba sobre esta edición Carlos Sainz.

Una interesante edición en la que los veteranos buscar irse por la puerta grande, consiguiendo su último triunfo mientras que los talentos emergentes tienen todas las papeletas de dar la sorpresa. Destaca la española Cristina Gutierrez, que tras ganar la categoría Challenger en 2024 da el salto a Ultimate como piloto oficial de Dacia con grandes expectativas.

En las motos, el valenciano Tosha Schareina es uno de los ases bajo la manga de Monster Energy Honda y un líder ya consolidado del equipo. Por otro lado, Lorenzo Santolino afronta su octavo Dakar tras recuperarse de una lesión. Edgar Canet es una de las mayores promesas españolas, consiguiendo el pasado año ser el piloto más joven en ganar Rally2 y terminar en la general en un buen octavo puesto, debutando a los 19. Este año participará en RallyGP junto a Red Bull KTM Factory Racing.