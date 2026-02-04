Marc Márquez explica su discreto día en Sepang: ''La lluvia nos ha frenado el plan''

El de Cervera vivió una segunda jornada de test complicada en Sepang, lejos de los tiempos de cabeza pero con la tranquilidad de centrarse en lo realmente importante: el desarrollo de la nueva Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez ha vivido una segunda jornada de test en Sepang muy distinta a la de ayer. Mientras el primer día lideró con el mejor tiempo, hoy ha adoptado un enfoque mucho más conservador y estratégico. La lluvia ha cambiado por completo sus planes de trabajo, aunque las sensaciones con la nueva GP26 son buenas.

La lluvia, el enemigo de Marc Márquez

Marc ha confirmado que ''la lluvia de la tarde nos ha frenado el día'', ya que tenían planeadas unas pruebas aerodinámicas y de chasis importante para las últimas horas de la sesión que no pudieron completarse por el estado de la pista. ''Ayer lo dediqué más a ponerme en el sitio, hoy lo hemos dedicado completamente al proyecto, a intentar probar diferentes cosas. Por la tarde, teníamos unas pruebas importantes, pero con la lluvia no hemos podido rodar ni probar, así que tocará dejarlo para mañana y quizá renunciar un poquito a esos intentos a una vuelta, pero es más importante tener la dirección clara y precisa para la temporada'', decía en la rueda de prensa tras el test en el Circuito de Sepang.

''Lo primordial es la aerodinámica, es lo principal, y es ahí donde la homologación en la primera carrera tiene que ser una, porque a nivel de motor no se puede cambiar nada'', deja claro, asegurando que elegirá la que pueda ''aportar más en 22 carreras''. Es sí, ''es imposible tenerlo todo, tener el giro de una con la estabilidad de otra. Entonces, tenemos que priorizar''.

Centrado en su carrera

''No he visto ni una vuelta en la telemetría, estoy centrado en lo mío'', comentaba sobre sus compañeros, cuyas carreras no ha seguido. Eso sí, tras la lesión que le ha mantenido alejado de las pistas unos meses, puede decir que está muy contento con la motocicleta con la que competirá en 2026: ''Esta moto la noto mejor que la del año pasado, pero hay que ir poco a poco. Lo que pasa es que, como siempre, lo que sumas aquí lo pierdes allá''.

Precisamente sobre su estado físico también habló tras este segundo día de pruebas: ''Hoy iba más suelto, con menos fuerza, pero normal. Me estoy encontrando bastante bien. Si tengo tiempo me gustaría hacer la simulación de carrera, porque eso también me ayudaría a mejorar en este aspecto''. El tercer y último día de los test oficiales de Sepang es mañana, esperándose de Marc Márquez un simulacro de carrera... si el tiempo lo permite, claro.