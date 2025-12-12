Edgar Canet: una joya española a la conquista del Rally Dakar

El motociclismo off-road español tiene una estrella de futuro en la figura de Edgar Canet, que tras un debut de alto nivel la pasada edición del Rally Dakar, este 2026 sueña en grande a lomos de una KTM Rally1

Desde la retirada de Marc Coma España no ha vuelto a ganar el Rally Dakar en la categoría de motos, y aunque Joan Barreda y Tosha Schareina se han quedado cerca en varias ocasiones, la realidad es que se echa de menos una figura como era el catalán, capaz de aglutinar todas las esperanzas patrias de levantar el Touareg, además, en unos años en los Carlos Sainz ha mantenido un nivel muy alto en las 4 ruedas. Todo cambió en 2025 cuando emergió la figura del joven Edgar Canet, de 19 años, que deslumbró en Rally2 y este 2026 debuta en Rally1 a lomos de una KTM del equipo oficial.

Con los pies en la tierra

Canet ha ganado casi todas las carreras de su categoría que ha disputado en 2025, pero ahora le llega lo más importante, el asalto real al Dakar con una máquina del máximo nivel, que de verdad le va a permitir luchar por todo. Y lejos de temer lo que viene, está convencido de su mejora y de hacer un buen papel, como ha confesado este viernes durante la presentación de su proyecto: “Ha pasado un año desde que fiché con KTM y la verdad que todo ha sido muy rápido. He aprendido muchísimo y ya se lo que es competir un Dakar. Llegamos en general más seguros en todo lo que hago".

Aunque eso sí, tiene los pies en la tierra, y advierte de que desde su entorno le ayudan a estar más relajado, por ejemplo Nani Roma, todo un campeón en motos y coches, ahora convertido en su mentor -además de pilotar el Ford-: "A disfrutar, a terminar. Con la misma mentalidad que el año pasado. No pongáis 'a por todas' que Nani me mata". Aunque sobre la nueva moto no hay muchos cambios, por lo que la adaptación será más sencilla, ya que "lo único que cambia en el modelo del año pasado es el neumático delantero, nuevo modelo de Michelin, que es un poco más blando. Bueno, además del kit de suspensión, etc...".

En KTM están con él

Por otro lado desde KTM están encantados de lo que tienen entre manos, como demuestra el responsable deportivo de la marca austriaca en los raids, Jordi Viladoms, que engrandeció lo logrado por el de La Garriga, aunque no le puso presión extra: "Los resultados ahora no son importantes. Hay que quitarle presión. Todo está yendo bien. No se le puede pedir más. Es muy fácil trabajar con él".