El nuevo reglamento, la cruz de Max Verstappen: "Prefiero pasar el tiempo con mi familia"

La nueva reglamentación de la Formula 1 está provocando muchas quejas de pilotos, equipos y aficionados, pero cuando la protesta viene del campeón Max Verstappen, la historia es totalmente diferente

El mundial 2026 de Formula 1 aún no ha empezado, algo para lo que habrá que esperar hasta dentro de dos semanas en Melbourne, sin embargo, la polémica sobre la nueva reglamentación que se pone en marcha este curso está más viva que nunca. Durante los tests de pretemporada en Bahréin han sido muchos los que han protestado por los problemas que tienen los nuevos coches y la forma de conducirlos. Que si parecen de Formula E, que si el cocinero podría llevarlos y demás perlas que ponen en un serio aprieto al Gran Circo. Sin embargo, ahora hay algo más, pues Max Verstappen ha confesado que no le gusta nada y esto puede adelantar un retiro que ya se plantea.

No es la primera vez que el cuatro veces campeón del mundo habla de dejar la Formula 1, que no las carreras, pero esta vez en en el podcast Up to Speed ha ido un paso más allá, confesando que "definitivamente" su carrera está cerca del final. Y aunque es difícil, no le duele en exceso, pues ya ha conseguido mucho, más allá de que cada vez le guste menos en lo que se está convirtiendo la F1: "Diría que el nuevo reglamento no está ayudando a alargar mi carrera en Fórmula 1 pero no importa, estoy feliz con mi carrera, puedo fácilmente dejarla atrás, tengo otros proyectos".

La familia, clave para buscar otro camino

Y no solo a nivel competitivo, donde tiene un equipo en GT3 y podría correr carreras de gran importancia, si no porque ante sí se abren otros retos que la vienen como anillo al dedo, por ejemplo, las 24 Horas de Le Mans. Sin olvidar que ha sido padre y cada vez le da más importancia a la vida familiar: "¿A quién le importa cuando tengas 60 o 70 años si ganaste 4 o 10 títulos? Me hago mayor y prefiero pasar el tiempo con mi familia antes de que ellos ya no estén, es algo que me he dado cuenta con el tiempo".

El de Hessalt apenas tiene 28 años, pero cada vez tiene más claro que no quiere vivir solo para correr y busca otros horizontes en su vida, una vez que la etapa en la Formula 1, donde tiene contrato con Red Bull hasta 2028, quede atrás: "Quiero vivir mi vida, sólo se vive una vez y no quiero pasar 25 años pilotando un coche, quiero apreciar lo que hay allá afuera".