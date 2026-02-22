Pedro Acosta asume la superioridad de Ducati y Aprilia

La pretemporada de MotoGP ha terminado dejando a Ducati y Aprilia como las motos a batir, algo de lo que es consciente Pedro Acosta, quien pese a ver brotes verdes sabe que en Borgo Panigale y Noale están un paso por delante

La pretemporada del mundial de MotoGP es historia y la semana que viene arrancará el fuego real en. el Gran Premio de Tailandia en Burinam. De cara a esta primera cita del año hay dos marcas que están un paso por delante del resto, la Aprilia, que ha sido la mejor de los tests a una vuelta, y la Ducati, que pese a que Marc Márquez ha sufrido varias caídas, tiene un gran potencial y parece la que mejor ritmo puede sacar. No obstante, hay una alternativa tras ellos, KTM, que tiene en Pedro Acosta a su gran referente, pese a que el murciano ha asumido que tiene miedo de las monturas italianas.

"Las Ducati y las Aprilia asustan" así de claro se ha mostrado el de Mazarrón, que como ya sintió el año pasado, parte con la tercera mejor moto, aunque eso sí, ahora mismo están algo mejor, pues lo que han visto en su máquina "promete". A falta de que se haga oficial su salida de la casa austriaca, casi con total seguridad poniendo rumbo a Ducati para acompañar a Marc Márquez en el equipo oficial, Acosta está dando con la tecla para despedirse por todo lo alto: "Yo voy en la dirección de desarrollo que me hace más rápido. Lo que está claro es que vamos más rápido que el año pasado".

Sin sustos y con trabajo

Si algo destaca de estos días de tests en Tailandia y los anteriores en Sepang es que no ha tenido problemas con las caídas, uno de sus grandes lastres a lo largo de su carrera, por lo que ahora puede centrarse en dominar la RC16 al máximo y desde ahí construir su asalto a Ducati y Aprilia: "Estoy contento con el trabajo que hemos hecho, el box está trabajando muy bien. Uno puede no estar contento si no mejora, pero no puede no estarlo si lo que ocurre es que son los demás los que mejoran más".

Por lo pronto ha sido el sexto más rápido y el mejor de los de Mattighofen, pues aparte de él los naranjas no han podido rodar todo lo bien que esperaban, especialmente Maverick Viñales, quien pese a estar en el Tech 3 es la segunda espada de la marca y gran esperanza a futuro, a quien las pruebas se le han complicado y va a llegar con muchas dudas a la primera cita del curso en Tailandia.