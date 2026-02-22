Bezzecchi manda con la Aprilia y Marc Márquez vuelve a irse al suelo

Marco Bezzecchi ha sido el más rápido de la segunda y última jornada de los tests de pretemporada en Burinam y ahora ya está todo escrito hasta el inicio de la competición la semana que viene; mientras Marc Márquez ha sido tercero, pero ha vuelto a irse al suelo

La pretemporada del mundial de MotoGP ya es historia, pues este domingo en Burinam se ha celebrado la segunda y última jornada de pruebas en el circuito de Burinam, pues ahora la siguiente ocasión en la que rujan los motores será la semana que viene en el mismo trazado tailandés, pero ya para la celebración del primer Gran Premio del año. Por lo pronto Marco Bezzecchi ha sido el más rápido del día, mientras que el campeón defensor, Marc Márquez, ha sido el más rápido de la mañana, pero por la tarde se ha ido al suelo y no ha podido bajar su crono en el 'rush' final.

Bezzecchi ha confirmado la progresión de la marca de Noale para lograr el mejor tiempo de la segunda jornada y en el cómputo global de los test de Buriram , aunque se vio beneficiado de la caída que dejó inédito buena parte de la segunda sesión a Márquez. Bez marcó un mejor tiempo de 1:28.668 casi al final de la jornada, 97 milésimas de segundo más rápido que otro piloto de Aprilia, el japonés Ai Ogura. Por otro lado, a pesar de todos los problemas, Marc logró cerrar los 'test' como el tercer piloto más rápido y mejorando su registro de la temporada 2025 en este mismo escenario.

Eso sí, el problema es que ha tenido hasta tres caídas el vigente campeón del mundo estos días en Tailandia, y además ha afrontado problemas estomacales el primer día, pero ni lo uno ni lo otro le han impedido estar entre los más rápidos y eficaces en pista, lo que le deja en una muy buena posición de cara al inicio mundialista.

Aprilia y Ducati, un paso por delante

Bezzecchi acabó siendo el más rápido de la sesión, lo que pone de manifiesto la progresión y el rendimiento conseguido de Aprilia con su nuevo prototipo, con un Jorge Martín que después de tres meses sin subirse a una moto ha sido octavo a menos de seis décimas en la segunda sesión, del líder, y a poco más de cinco de su compañero, siendo la tercera Aprilia, pues Ogura fue la segunda rodando en 1:28.765. Tras él y Marc, 'Pecco' Bagnaia ocupó la cuarta plaza a 215 milésimas de segundo de Bezzecchi, con Alex Márquez quinto, por delante de Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Martín, Fabio di Giannantonio y Joan Mir.

Por esto, si algo han dejado claro estos últimos 'test' en Tailandia es que Ducati sigue manteniendo intacto todo su potencial y Aprilia está prácticamente al nivel de ellos, al menos en lo que se refiere a ritmo de vuelta rápida, pues los planteamientos de ambas marcas en Buriram han sido distintos. KTM y Honda también han dado un paso importante hacia adelante, aunque todavía les falta para estar al nivel de Aprilia y Ducati, siempre en lo que ha vuelta rápida se refiere, pero con Pedro Acosta por los austríacos y Joan Mir por los japoneses como sus principales referentes, en tanto que Yamaha y su nuevo proyecto V4 han dejado claro que les queda mucho trabajo por delante.