Clasificación Rally Dakar tras la etapa 12 | Tosha Schareina no puede recortar más distancia y Nani Roma se deja la piel por adelantar a Al-Attiyah

Mientras que en motos la lucha sigue entre Ricky Bravec y Luciano Benavides, en Ultimate el título es prácticamente del qatarí a pesar de los esfuerzos de Roma

La lucha por el Dakar continúa antes de la última etapa, con una Etapa que aún no ha resuelto del todo el casi empate de Ricky Brabec y Luciano Benavides, con un Schareina que sigue intentando hacerse un hueco. En Ultimate, Nani Roma se asegura la segunda posición sin poder con un Al-Attiyah que además de su 50 victoria de etapa también parece abrazar ya el título.

Ricky Brabec roza por los pelos el Dakar

La competición ha llegado a su punto más álgido y Ricky Brabec se hace con la Etapa 12 y con la clasificación. Poco más de tres minutos le separan en la general del argentino Luciano Benavides, lo que hace que aún esté todo abierto en la etapa final, aunque ahora todo apunta a que el premio viajará hasta Estados Unidos. Tosha Schareina queda de nuevo en el top 3, pero la luz de la esperanza de la remontada es cada vez tenue, separándole ya en la general casi 30 minutos del primer clasificado.

Edgar Canet no ha tenido su mejor etapa, pero aún así ha podido rascar la posición número 11. Todo un logro teniendo en cuenta que es su segunda aventura en el desierto, la primera vez que participa en la máxima categoría y por supuesto, que tan solo tiene 20 años. En la general se posiciona en el puesto 30, pero demostró durante el inicio de la competición -se llevó el prólogo y la primera etapa- que el de La Garriga tiene mucha tela que cortar.

Clasificación Etapa 12 motos

Ricky Brabec (Honda): 03:19:01 Luciano Benavides (KTM): +00:03:43 Tosha Schareina (Honda): +00:12:58 Adrien van Beveren (Honda): +00:13:07 Michael Docherty (Bas): +00:17:11 Toni Mulec (Bas): +00:19:01 Ross Branch (Hero): +00:22:42 Preston Campbell (Honda): +00:22:46 Mason Klein (Hoto): +00:23:48 Skyler Howes (Honda): +00:24:24

Clasificación general motos

Ricky Brabec (Honda): 48:08:12 Luciano Benavides (KTM): +00:03:20 Tosha Schareina (Honda): +00:27:51 Skyler Howes (Honda): +00:58:21 Daniel Sanders (KTM): +00:58:31 Adrien van Beveren (Honda): +01:06:57 Nacho Cornejo (Hero): +01:40;05 Ross Branch (Hero): +02:48:15 Toni Mulec (Bas): +02:55:16 Preston Campbell (Honda): +03:01:28

Nani Roma va a por todas

Al-Attiyah demuestra que tiene mucha guerra que dar en el Dakar, ganando poco más de seis minutos a Nani Roma y se lleva su victoria número 50 sacando en la general un cuarto de hora a Nani Roma. El qatarí ya acaricia con los dedos su sexto título del Dakar, asegurándose el español que el segundo puesto es suyo. A falta de la etapa más corta del campeonato, es muy complicado que algo cambie ya a estas alturas de la película, a no ser que sorprenda al actual líder algún imprevisto insalvable. Carlos Sainz logra entrar a duras penas en el top 10 de hoy y se queda en la general en quinto puesto aun lamentando el error de hace dos etapas.

Clasificación Ultimate Etapa 12

Nasser Al-Attiyah (Dacia): 03:21:52 Mitch Guthrie (Ford): +00:01:04 Toby Price (Toyota): +00:01:25 Mattias Ekström (Ford): +00:01:49 Eryk Goczal (Energylandia): +00:03:55 Marek Goczal (Energulandia): +00:05;03 Sébastien Loeb (Dacia): +00:05:13 Nani Roma (Ford): +00:06:22 Henk Lategan (Toyota): +00:07:33 Carlos Sainz (00.07:45: +00:07:45

Clasificación general Ultimate