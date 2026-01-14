Batacazo para Carlos Sainz: ''Una pena, de ir casi liderando a perder todas las opciones''

El madrileño afrontaba la décima etapa del Dakar 2026 con opciones reales de pelear por el título junto a Ford, pero un problema con la navegación le ha hecho caer de la segunda a la séptima posición de la general

Hasta antes de este fatídico miércoles en la Etapa 10, Carlos Sainz estaba firmando un Dakar de manual. El Matador defiende con creces su apodo y llevó al nuevo Ford Raptor al nivel que se le esperaba, con un inicio de menos a más en el que intentó evitar los riesgos innecesarios.

Incluso pudo superar pruebas complicadas, como en la Etapa 5 donde sufrió problemas graves con el embrague y el motor, perdiendo un tiempo significativo. Pero la experiencia y la ayuda de su copiloto Lucas Cruz, pudo resucitar. Tras el día de descanso, todo fue una locura, llegando a su punto álgido en la Etapa 9 apartando a Al-Attiyah y posicionándose en segundo lugar en la general.

La etapa que lo cambió todo para Carlos Sainz

Entonces llegó la Etapa 10, que recorría desde el Campamento Refugio hasta Bisha. El gran problema que tuvieron fue la navegación, llegaron una zona de dunas muy blanda y compleja donde se perdieron buscando un punto de control, lo que les hizo perder casi media hora. Al no validarlo, tuvieron que enfrentarse a una sanción de 15 minutos, que sumando a los problemas con el embrague ha sido un auténtico mazazo para el de Ford.

''Mal día en la oficina, con problemas de navegación. Una pena, de ir casi liderando a perder todas las opciones en una etapa. Es una lástima porque creo que teníamos ritmo, y hoy era importante'', decía tras la carrera a los micrófonos de los medios de comunicación.

El quid de la cuestión

''Sabíamos que iba a ser la etapa clave, porque el año pasado saliendo octavos aquí al poco tiempo ya íbamos abriendo y se nos acabó el rally ahí: Ayer lo malo es que también se perdieron los demás y no pudimos hacer ninguna táctica para salir más atrás'', explicaba sobre la estrategia que siguió, que además no le dio chance para solucionar la situación. ''No creo que sea un problema del roadbook. Cuando es un punto en las dunas tienes que mantener el rumbo hemos seguido las trazas y cuando teníamos que haber llegado la waypoint estaba claro que el que abría no iba bien y quizá ahí es donde no hemos sabido encontrarlo'', explicaba Carlos Sainz.

Concluyó explicando lo que fue en su percepción el error: ''Era un punto complicado, hemos estado dando vueltas alrededor, había muchos coches ahí pero nosotros no hemos sido capaces de cogerlo y hemos decidido saltárnoslo porque lo hemos intentado para arriba y para abajo, para delante y para detrás. No fuimos capaces. Quizá Lucas os lo pueda explicar mejor''.