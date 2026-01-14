Rally Dakar 2026 | Etapa 11, Bisha - Al Henakiyah: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

El Rally Dakar llega al momento decisivo y este jueves afronta la etapa 11, en la que se va a decidir la carrera después de una especial durísima en uno de los puntos claves de cada edición en Arabia Saudí, el Empty Quarter

El Rally Dakar llega a su recta final y tras la agonía de la etapa maratón, los pilotos no van a tener tiempo para descansar, pues este jueves llega la etapa 11 y con ella el Empty Quarter, el desierto más grande de Arabia Saudí, un mar de arena en el que durante kilómetros y kilómetros solo van a encontrar dunas, en lo que será un auténtico desafío para la navegación.

De nuevo motos y coches vuelven a separar recorridos sobre, con un total de 540 kilómetros, divididos entre 308 kilómetros cronometrados y otros 232 kilómetros de enlace para los pilotos de dos ruedas, mientras que los coches deberán hacer 507 kilómetros entre los 275 kilómetros contrarreloj y el mismo enlace para regresar al campamento. Tras esto tan solo quedarán dos etapas, pero este será un día clave, en el que además podrá haber 'pitstops' para solventar posibles pinchazos.

Horarios de la Etapa 11

La actividad en el vivac comienza algo antes que en la jornada previa, en motos, comenzarán el tramo cronometrado sobre las 02:55 de la mañana al enlace, aunque sobre las 05:00 arrancará la especial propiamente dicha. Mientras que los coches comenzarán el enlace sobre las 03:25, mientras que la etapa dará comienzo a las 05:30, ambas hora peninsular española, dos horas más en Arabia. Respecto a los horarios de llegada de este jueves, deberían ser similares a los del miércoles, por lo que los primeros pilotos de motos podrían estar llegando a la meta a media mañana, sobre las 10:30 en motos y en Ultimate quizá algo más tarde.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 11 desde el jueves 15 de enero a partir de las 21:45 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.