Van Beveren sorprende a los favoritos y Ricky Brabec es el nuevo líder tras la caída de Sanders

La clasificación general en el Rally Dakar de motos ha saltado por los aires después de una caída de Daniel Sanders en la etapa 10, lo que aúpa al liderato a Ricky Brabec, aunque la victoria del día ha sido para Adrien Van Beveren

El Rally Dakar se gana en dos semanas de agonía, pero se puede perder en un segundo. El ejemplo claro lo hemos tenido este 2026, en el que Daniel Sanders parecía tener más que encaminado el triunfo, sin embargo, una caída a mitad de la etapa 10 le ha dejado casi sin opciones de triunfo, dando paso a Ricky Brabec al mando. Ahora el de Honda tendrá que defender el puesto ante Luciano Benavides, que está siendo una de las sorpresas más agradables de la prueba y apenas tiene 56 segundos de desventaja sobre el 'yankee'. Todo en un día redondo para Honda con la victoria de Adrien Van Beveren.

El francés de Honda ha sido el más rápido de una jornada en la que abrir pista ha sido un lastres muy duro. Primero para Tosha Schareina, quien pronto se dejó varios minutos que hubieron sido clave para sus opciones de triunfo. Y luego para Daniels Sanders, quien sufrió una dura caída a 150 kilómetros de meta y se ha hecho mucho daño en la clavícula. Al final ha perdido más de 27 minutos, aunque la ayuda de Ricky Brabec le ha permitido continuar. Precisamente el estadounidense ha subido al liderato después de que le devolvieron el tiempo perdido (3:17) por pararse a ayudar, en una gran muestra de deportividad.

Benavides sueño con el triunfo, pero con un duro susto

Luciano Benavides ha ido durante toda la etapa marcando los mejores tiempos, peleando al segundo con Van Beveren, sin embargo, ha tenía problemas hasta terminar cediendo varios minutos. Y es que un error en la navegación le hizo quedarse varado unos cinco minutos en una duna después del punto repostaje, aunque la ayuda de Bradley Cox y Neels Theric le sacó del apuro, pero perdió tiempo, aunque eso sí, hasta él mismo reconoce que pudo haber sido mucho peor. “Pensé, de hecho, que mi Dakar había terminado. Me han ayudado a sacar la moto y les estoy muy agradecido. Ha sido un día de locos. Hoy era el momento de ganar tiempo y al final, he terminado perdiendo cinco o seis minutos”.

El podio, en un puño

Con el golpe de Sanders y a la espera de saber su puede o no seguir en carrera, el de KTM ha caído al cuarto lugar de la clasificación, permitiendo a Tosha Schareina ascender al tercer lugar, aunque eso sí, a 15:43 de su compañero Brabec. El valenciano ha pagado mucho el abrir pista, terminando la jornada 8º a 12:05, una desventaja que no fue superior gracias a la bonificación de 5:28 minutos por pararse tras la caída de Sanders, al que ayudó a recuperarse.