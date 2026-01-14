Serradori hace historia con el Century y Al-Attiyah le roba la cartera a Nani Roma

La segunda parte de la etapa maratón ha traído el caos al Rally Dakar, dando el liderato de nuevo a Nasser Al-Attiyah y sobre todo, con Mathieu Serradori haciendo historia con la primera victoria de Century en su historia

Día grande en el Rally Dakar. Las etapas maratón siempre cambian las carreras y esta vez no ha sido diferente. Si ya este martes camino del refugio quedó patente que el más mínimo error se podía pagar muy caro, hoy ha sido el epítome. Nani Roma partía como líder, sin embargo, un error de navegación le ha lastrado mucho, dejando en bandeja a Nasser Al-Attiyah el título, pues ahora el catarí es el nuevo líder con 12 minutos sobre Henk Lategan y 12: 50 sobre el español de Ford. Aunque la gran historia de la jornada es Mathieu Serradori, quien ha conseguido la primera victoria de Century en la historia.

Abrir pista, una odisea

En esta etapa por las dunas de Bisha abrir pista era un hándicap muy grande, y los grandes triunfadores de ayer lo han pagado. Los Goczal no han tardado en perderse, Cristina Gutiérrez ha volcado a los siete kilómetros y en lo que se refiere a la general, Nani Roma se ha perdido poco antes de la mitad de la especial, cediendo un tiempo muy valioso sobre sus perseguidores. Con la confirmación de los problemas del de Ford, Al-Attiyah ha apretado a por el liderato y muy pronto marcaba el ritmo. El de Dacia salía muy atrás y tenía margen para la remontada.

El nuevo líder de la prueba tenía mucho margen para mantener esta posición, sin embargo, iba tan bien que parecía que la etapa llevaría su nombre, pero ha emergido como una exhalación Serradori. El galo es el emblema de Century y tenía en su mano hacer historia logrando la primera victoria de la marca, lo que ha conseguido con un tiempo. Tanto que incluso pese a una sanción de 2 minutos ha mantenido 6:12 sobre Al-Attiyah, además, da un gran salto en la general, pasando de golpe al 5º puesto.

Sainz dice adiós al Dakar

Carlos Sainz salió reforzado de la etapa anterior, en la que se quedó a menos de un minuto del liderato, sin embargo, pagó muy caro el salir el primero de los grandes favoritos un día como hoy, lo que le ha hecho perder mucho tiempo respecto a Al-Attiyah. Además, una sanción de 15 minutos por saltarse un 'waypoint' le ha hecho caer hasta el puesto 53 de la etapa, a 39 minutos del catarí. Con esto dice adiós a sus opciones de victoria, a la vez que incluso el podio se le pone cuesta arriba, pues ya es 7º.