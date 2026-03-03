Pecco Bagnaia admite el bache de Ducati: ''Ya no somos los más rápidos''

El equipo italiano no ha tenido su mejor comienzo en la temporada 2026, siendo el propio Pecco el que ha admitido que no imaginaba estos resultados

El Gran Premio de Tailandia cogido a Pecco Bagnaia en horas bajas tras una pretemporada esperanzadora. Y es que el dato es devastador también para Ducati, ya que es la primera vez en 88 carreras en las que ninguna Demosedici subió al podio. De hecho, el mejor piloto con la moto italiana fue Fabio Di Giannantonio quedando en el sexto lugar. Una estadística en la que Marc Márquez tuvo mucho que ver también, ya que dobló una llanta cuando todavía podría haber subido al podio.

Una caída en cadena que Bagnaia lamentaba

''Después de los entrenamientos, habría dicho que era imposible, porque rodábamos muy rápido. Teníamos un ritmo muy bueno e incluso con neumáticos usados éramos muy rápidos'', comentaba sobre ese efecto dominó en las Desmosedici que terminaba con la racha de podios.

''No me preocupa mi resultado. Es cierto que no es la posición en la que me hubiera gustado terminar, pero es un punto de partida. También es cierto que nunca me he sentido bien durante el fin de semana, porque desde la FP2 empecé a tener muchas dificultades. En los test me sentía muy bien, podía empujar y gestionar los neumáticos. Luego, por alguna razón, empecé a tener muchas dificultades durante el Gran Premio. Pero ahora tenemos que mejorar, porque en este momento ya no somos los más rápidos'', contaba, teniendo en cuenta que es la primera carrera de la temporada y no hay que sacar conclusiones precipitadas.

La adaptación, el talón de Aquiles de Pecco

''Desde el comienzo del fin de semana he sufrido mucho por la diferencia de las condiciones de pista, a las que no he podido adaptarme. En general, los demás pilotos de Ducati han sido más competitivos que yo, sobre todo en vuelta rápida. Marc estaba haciendo una buena carrera, pero estaba al límite y, de hecho, cometió un error que lo dejó fuera de juego. En cualquier caso, no estábamos en condiciones de decir nada en esta carrera, sobre todo los que íbamos detrás, que ya estábamos luchando solo por terminar la carrera, ni siquiera por conseguir un buen resultado'', analizaba Bagnaia sobre los handicap que se encontró su equipo.

''Ha sido un problema de desgaste. Salí y no apreté ni una sola vuelta, intentando gestionar el neumático trasero, pero las últimas ocho vueltas las hice derrapando'', concluyó sobre la gestión del neumático trasero, lo que le mermó la carrera al italiano.