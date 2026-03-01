Joan Mir apunta al proveedor de neumáticos tras su abandono en Tailandia

Después de un buen desempeño en la carrera Sprint, la carrera del domingo ha sido para olvidar, achacándole a un problema con los neumáticos el abandono

El paso de Joan Mir por el Gran Premio de Tailandia ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Aunque el mallorquín no era optimista respecto a la competitividad de la RC213V en el circuito de Chang, los resultados previos a la carrera principal fueron sólidos. Quedó décimo en parrilla, colándose en la Q2 directamente y quedando séptimo en la Sprint del sábado.

En la prueba del domingo, Mir llegó a rodar quinto aprovechando el abandono de su excompañero Márquez. Sin embargo, un fallo técnico en las últimas vueltas hizo que su montura se de detuviera poco a poco, forzando un abandono frustrante cuando ya acariciaba ese top 5.

Joan Mir cuenta lo que ha ocurrido en Tailandia

''Creo que hemos estado muy cerquita de cuadrar un fin de semana sólido, en un circuito que no era para nada favorable. Hemos hecho todo el trabajo duro, y cuando era momento de recoger puntos, pues no hemos podido traer la moto hasta la bandera a cuadros'', comentaba Joan Mir tras la carrera. Unas palabras que, aunque indirectamente, apuntan al proveedor de neumáticos de MotoGP que es la empresa Michelín.

''Ha sido un problema técnico el que ha derivado esto. Se me ha gastado mucho la goma por el lado del centro, y luego la moto ha dejado de funcionar bien, me he tenido que parar'', replanteaba explicando como ha pasado. Aunque cuando le insistieron desde la prensa, quiso dejar claro entre risas: ''Ha sido por un problema de un proveedor externo''.

Problemas con los neumáticos

''Bueno, esa es la consecuencia, ahora vamos a ver por qué, porque aparte solamente ha sido en un punto en concreto del proveedor externo. Entonces nada, hay que ver. Es una lástima, porque creo que este fin de semana hemos estado muy bien, muy sólidos. Personalmente, creo que me encuentro en un buen momento de forma. Pero abandonar a cuatro vueltas del final, con lo que cuesta aquí hacer la carrera, pues duele'', comentaba frustrados. El denominador común de los pilotos al llegar al garaje fue la inspección inmediata de los neumáticos traseros.

''Tengo marcado este año que, en circuitos donde no se puede estar en el podio, hay que hacer lo que estábamos haciendo aquí. Luchar hasta el final, intentar llevar la moto al box y ver la bandera a cuadros. Yo lo he puesto todo para poder hacerlo. A lo que no puedes controlar, no tenemos que hacer tampoco mucho caso. Simplemente aprender, entender y a la próxima'', comentaba ya con la vista puesta en el Gran Premio de Brasil que se desarrollará en el fin de semana del 20 de marzo.