Rally Dakar 2026 | Etapa 10 del Rally Dakar hoy en directo con Carlos Sainz y Nani Roma en vivo online

El Rally Dakar vive este miércoles su etapa 10, la segunda parte de la segunda maratón en la que los pilotos van a volver al vivac de Bisha recorriendo un terreno plagado de dunas

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la etapa 10 del Rally Dakar 2026 !

Este miércoles los pilotos van a abandonar el refugio para volver al vivac, rumbo a Bisha, aunque por el camino les esperan más de 300 kilómetros de dunas y durísima navegación.

Las primeras motos ya están en marcha y han comenzado el camino, empezando por Tosha Schareina , quien tiene la responsabilidad de abrir pista tras ganar ayer.

Detrás del valenciano ha tomado la salida el líder de la general, Daniel Sanders . El vigente campeón solo dispondrá de la trazada de la Honda para orientarse. En cambio, Ricky Brabec, segundo de la general, acaba de salir en cuarto lugar, 6 minutos después de Sanders y 9 minutos después de Schareina . Mientras que el tercero en discordio, Luciano Benavides, tienes una buena oportunidad saliendo 15 minutos después de Brabec y 21 minutos después de Sanders, con 8 motos por delante.

Mientras siguen saliendo motos se acerca el momento en el que se estrenen los coches en pista. A las 5:35 pondrá rumbo a Bisha Eryk Goczal , quien tras estrenarse como ganador este martes deberá 'pagarlo' abriendo pista por las míticas dunas.

En lo que se refiere a los candidatos, los dos Ford de Carlos Sainz y Nani Roma saldrán a las 7:53 y las 7:56. Poco después del 4º en discordia, Henk Lategan (8:08) y el tercero, Nasser Al Attiyah (8:10) partirán un cuarto de hora más tarde. Pero la etapa podría estar entre los perseguidores que saldrán después : Sébastien Loeb (8:16), Mattias Ekström (8:18) y Mitch Guthrie (8:22) contarán con cerca de 50 minutos de trazadas para orientarse.

Ya ha comenzado su etapa Goczal , quien está rumbo a Bisha; por otro lado las motos están a punto de empezar a llegar al primer punto intermedio, donde ya se podrán ver las primeras referencias.

Comienzan a llegar las primeras motos al punto de control inicial, en el kilómetro 40, y por ahora Ricky Brabec es el más rápido con 26:04 , con Sanders 53 segundos más lento, mientras que el que está perdiendo algo de tiempo es Tosha Schareina, ya a 1:26 de su compañero 'yankee'.

Justo ahora toma la salida Carlos Sainz , siendo el 7º coche en hacerlo. El madrileño tiene una buena oportunidad para pelear por su quinto Touareg, aunque lo hará sin referencias de sus rivales al ser el primer de los favoritos.

Salir atrás tiene sus ventajas y si no que se lo digan a Luciano Benavides , quien ha comenzado la etapa en el 9º puesto y al pasar por el primer 'waypoint' ya es el más rápido al completarlo en 25 minutos y 27 segundos , 37 más rápido que Brabec, lo que les aprieta mucho en la general, aunque aún seguirían lejos de Sanders.

Comienzan a llegar las primeras motos al kilómetros 82 y Tosha Schareina sigue perdiendo algo de tiempo , aunque ha recortado la sangría. Ahora mismo Sanders le saca 1:03 al valenciano.

Sébastien Loeb está unos minutos de tomar la salida , pero lo hará tras una noche larguísima en el refugio , donde ha tenido que trabajar durante horas para arreglar la dirección asistida de su Dacia.

Brabec no ha recortado apenas a Sanders y ahora mismo le mete 33 segundos . Esto si que es un golpe para Schareina, quien con este más de minuto y medio que se deja empieza de decir adiós definitivamente a un podio que se antojaba casi imposible.

El Rally Dakar se empieza a decidir este miércoles en la segunda parte de la etapa maratón. 417 kilómetros para las motos, de los cuáles serán 371 cronometrados; y para los coches, un total de 469, con 421 de especial cronometrada. Durante más de 300 de ellos los pilotos deberán enfrentarse a muchas dunas de diferentes tamaños, en una zona que ha dejado imágenes para la historia del Dakar, las dunas de Bisha. Un día para los más experimentados en el que el más mínimo error penaliza y mucho y cuidar el coche y la navegación es clave para no perder la carrera antes de tiempo.

Este martes hubo cambios en ambas clasificaciones y ahora Daniel Sanders y Nani Roma buscarán la forma de mantener la ventaja que han conseguido para convertirse en los nuevos líderes de la carrera. Ahora en motos el australiano es de nuevo el mandamás con poco más de 6 minutos sobre Ricby Brabec y 7 sobre Luciano Benavides, mientras que en coches Roma apenas goza de 57 segundos sobre Carlos Sainz y 1 minuto y 10 segundos con Nasser Al-Attiyah, quien cedió el mando tras perderse camino del refugio y ahora deberá pasar al ataque.