Rally Dakar 2026 | Etapa 10, Refugio - Bisha: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

El Rally Dakar celebra este miércoles su décima etapa, la segunda parte de ña segunda maratón, en la que Daniel Sanders y Nani Roma van a tratar de defender sus recién estrenados lideratos

El Rally Dakar se empieza a decidir este miércoles en la segunda parte de la etapa maratón. Tras pasar la noche al raso en el refugio y ser ellos mismos los encargados de poner a puntos sus vehículos, pondrán rumbo a Bisha para retornar al vivac. Entre medias, 417 kilómetros para las motos, de los cuáles serán 371 cronometrados; y para los coches, un total de 469, con 421 de especial cronometrada. En ese margen Daniel Sanders y Nani Roma buscarán la forma de mantener la ventaja que han conseguido este martes para convertirse en los nuevos líderes de la carrera.

Durante más de 300 kilómetros de especial los pilotos deberán enfrentarse a muchas dunas de diferentes tamaños, en una zona que ha dejado imágenes para la historia del Dakar, las dunas de Bisha. Un día en el que la experiencia en la carrera será una ventaja a la hora de "surfear" las dunas más blandas, minimizar errores y evitar quedarse atrapado, más aún teniendo en cuenta que en la etapa maratón no es viable tener el más mínimo problema y lo que lleven del martes será el doble de grave en carrera el miércoles. Por eso mismo la presión será máxima en una día que puede resultar decisivo antes del desenlace final de este Rally Dakar 2026.

Horarios de la Etapa 10

La actividad en el vivac comienza algo antes que en la jornada previa, en motos, comenzarán el tramo cronometrado sobre las 05:05 de la mañana, mientras que los coches comenzarán el tramo sobre las 05:35, ambas hora peninsular. Además, al ser más corta y salir antes se adelantarían los horarios de llegada de este martes, por lo que los primeros pilotos de motos podrían estar llegando a la meta a media mañana, sobre las 10:30 en motos y en Ultimate quizá algo más tarde.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 10 desde el miércoles 14 de enero a partir de las 21:45 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.