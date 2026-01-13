Tosha Schareina se desquita ganando la etapa 9 y Daniel Sanders recupera el liderato del Dakar

Tosha Schareina venía de unos días muy duros tras la penalización de la etapa 5, pero ha conseguido desquitarse con una dominante victoria, mientras que Daniels Sanders ha conseguido aguantar y recupera el liderato de la carrera

El Rally Dakar de Tosha Schareina ha sido una carrera de vaivenes. El valenciano llegaba a la carrera como uno de los grandes favoritos, auspiciado por el segundo puesto del año pasado y comenzó con todo, sin embargo, en la etapa 5 le penalizaron de forma polémica con 10 minutos, lo que limitó y mucho sus opciones, pero sobre todo le afectó a la cabeza, pues siguió cediendo minutos hasta colocarse lejos del podio. Sin embargo, en la etapa 9 se ha desquitado con una victoria muy dominante, con la que de nuevo se acerca a los 3 mejores. Entre ellos el que vuelve a mandar es Daniel Sanders, que recupera el liderato un día después de perderlo.

Canet marca el ritmo y Schareina remata la faena

Después de lo vivido en la primera etapa maratón, en la que conservar las gomas fue clave en el segundo día, todos salieron con tiento, pero el primero en romper la prueba fue el que menos tiene que perder, Edgar Canet. Hundido en la clasificación a 11 horas de la cabeza solo está en carrera para sumar kilómetros y durante la primera mitad lideró con solvencia. Sin embargo, terminó pagándolo con más problemas en su KTM que le lastraron, hasta el 28º puesto final.

Una vez que el de La Garriga se desinfló fue Tosha Scahreina quien asumió el mando. Luciano Benavides se había perdido de inicio y ya se dejaba más de diez minutos, mientras Brabec y Sanders estaban vigilándose en la distancia, aunque era el australiano el que más segundo tenía perdidos, más allá de que le valían para volver a ser líder. El piloto valenciano no dejó escapar la victoria y fue abriendo hueco poco a poco hasta terminar ganando con 4 minutos de ventaja sobre Sanders, aunque de poco le vale en la general, donde es 4º a 15:28 del liderato.

Entre los hombres que se juegan la carrera Sanders apretó en el último 'waypoint', superando a Brabec, al que ya ahora aventaja en la general en 6:24, dejando en el tercer puesto a Benavides, quien pese a limitar los problemas de los primeros kilómetros, no fue capaz de contener la sangría y llegó a meta a 11:50 de Schareina, lo que le sirve para seguir en el podio, pero limita mucho sus opciones de victoria, pues para eso tiene que limar los 7 minutos y 5 segundos que le separan de su compañero en KTM.