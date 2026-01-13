Rally Dakar 2026 | Etapa 9 del Rally Dakar hoy en directo con Carlos Sainz y Nani Roma en vivo online

El Rally Dakar vive este martes su etapa 9, primera parte de la segunda maratón de la prueba, en la que ya se van a empezar a decidir gran parte de las clasificaciones, en las que ahora mismo mandan Luciano Benavides y Nasser Al-Attiyah

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la etapa 9 del Rally Dakar 2026!

El Rally llega a su tramo final y con él la celebración de la segunda etapa maratón. La de la primera semana fue un quebradero de cabeza para todos los equipos y esta va a ser incluso peor. Todas las categorías están muy abiertas y estos días van a decantar la balanza.

Este noveno -décimo si contamos el prólogo- día de competición va a ser largo y complicado , aunque sobre todo premiará a los que sepan aguantar la mecánica mientras no penalizan el ritmo.

Así ha definido la organización los dificultades que se van a encontrar los pilotos: "La segunda etapa maratón del Dakar se presenta como una auténtica prueba de resistencia, a la vez física, mental y mecánica. En esta primera jornada, las pistas serán a veces pedregosas y traicioneras, lo que obligará a estar despierto y comedido en los numerosos cambios de ritmo. Al final de la especial, un bello tramo de dunas será un aperitivo del menú del día siguiente. Y, al igual que en la primera semana, esta sesión de maratón se disputará en recorridos independientes entre la FIM y la FIA, y los vivacs-refugio serán de nuevo minimalistas".

El orden de salida de nuevo marcará la diferencia , ya no solo en motos, pues al salir desde diferentes puntos, los coches no tendrán referencia alguna.

En lo que se refiere a los líderes, Nasser Al-Attiyah mantiene el mando en coches , aunque con apenas 12 minutos entre los cinco primeros. En lo que se refiere a los españoles, Nani Roma y Carlos Sainz sigue al acecho, cuarto y quinto, dentro por completo de la pelea.

En motos es Luciano Benavides quien dio la sorpresa superando por 10 segundos a Daniel Sanders para ser el nuevo mandamás de la prueba . Muy cerca está Ricky Brabec y más lejos, casi sin opciones, Tosha Schareina.

Las primeras unidades de las motos están a punto de tomar la salida . Benavides será el primero, con Sanders detrás y después Brabec y Schareina. Para las motos es clave limitar errores, pues el neumático con el que partan hoy deberá durar dos días.

En los coches abrirá pista Saood Variawa tras su sorpresón del lunes. Justo tras él estará otro Toyota como Henk Lategan quein si que tiene algo que defender, el podio que le arrebató a Nani Roma. Precisamente el catalán tiene mucho que ganar, pues es de todos los favoritos el que más atrás sale.

Ya están en marcha las primeras motos en busca del primer punto de control, situado en el kilómetro 41. Dentro de un rato estará ya la referencia de Benavides, quien ya lleva en torno a 20 minutos navegando por el desierto.

Las motos y los coches no harán el mismo recorrido en esta primera parte de la 'Etapa Maratón'. Las motos completarán un total de 418 kilómetros cronometrados y los coches ocho menos hasta llegar al refugio en el que pasarán la noche sin ayuda externa alguna. Tanto Nasser Al-Attiyah en coches como Luciano Benavides en motos tienen marcados en rojo los peligros de un día en el que deberán ir con mucho tiento, pensando también en lo que les espera el próximo miércoles en la segunda parte de vuelta al vivac en Bisha.