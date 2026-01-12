Benavides destroza la etapa 8 para ser líder y Schareina necesita un milagro en el Dakar

Luciano Benavides ha vuelto a dar una clase magistral de navegación abriendo pista en la etapa 8 del Dakar y es el nuevo líder de la clasificación general, la misma en la que Tosha Schareina ha dejado escapar casi por completo sus opciones de triunfo

Vuelco al Rally Dakar en la etapa 8. El argentino Luciano Benavides, ganador de la etapa 7, ha dado un clinic de navegación, en el que pese a abrir pista, ha vuelto a ser el más rápido apoyado por las bonificaciones. Con ellas y su tiempo supera en la clasificación general a su compañero en KTM Daniel Sanders, por lo que después de 8 etapas, 9 con el prólogo, el sudamericano es el nuevo líder de la carrera, aunque los 10 segundos que tiene de ventaja son una buena muestra de la igualdad reinante en Arabia. Por otro lado, Tosha Schareina ha tenido un mal día, dejándose por el camino sus opciones.

Benavides recorrió los 481 kilómetros cronometrados de la especial, con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir, o lo que es lo mismo, el día más largo de todo el rally, con un tiempo de 4:26:39, con 4:50 sobre Sanders, y 5:02 sobre Ricky Brabec. Esto significa su octavo triunfo en todas sus participaciones en el Dakar, y con premio doble, pues el piloto argentino se coloca al frente de la general, con un global de 33:18.50, que se traduce en diez segundos sobre Sanders y 4:47 respecto a Brabec. Ahora mismo ambos 'capos' de KTM tiene la carrera en su mano y una grandísima oportunidad para terminar levantar el Touareg, o bien el australiano el tercero seguido o bien el primero del argentino.

Además, tendrán un escudero de lujo en la figura de Edgar Canet, quien ya sin jugarse nada después de perder horas en la etapa maratón, sigue en carrera y cerca de los grandes en cada etapa. Este lunes ha sido 7º a 15:06 de Benavides, pero durante gran parte del día ha estado por delante, por lo que podrá ayudara a sus líderes si es necesario.

Tosha se queda sin opciones

La cara negativa de la jornada ha sido Schareina, quien no levanta cabeza desde la brutal penalización de 10 minutos en la etapa 5. Este lunes tenía una buena oportunidad para recortar puestos, pero lejos de eso ha seguido perdiendo más tiempo y se mantiene cuarto, aunque ya casi sin opciones de podio. El valenciano ha sido cuarto en la etapa a 9:47 de Benavides, lo que significa que ve alejarse el podio y ya es cuarto en la clasificación a 20:13 de la cabeza. Ahora mismo incluso soñar con acabar entre los tres primeros es muy complicado y algo más, pensando en el primer puesto, luce como un imposible. Aunque eso sí, tiene margen para arriesgar en estos días que quedan.