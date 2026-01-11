Los Benavides hacen historia en el Dakar 2026: primeros hermanos en conseguir un doblete en una etapa

Hito histórico en el Dakar 2026 después de los hermanos argentino Luciano y Kevin Benavides hayan logrado un doblete ganando las etapas de motos y challenger, dejando así para siempre sus nombres en los libros de la carrera

Día histórico en el Rally Dakar y no por nada de lo que ha pasado entre los candidatos al título, o al menos no directamente, si no que esta etapa 7 va a pasar a los libros de historia gracias a los argentinos Luciano y Kevin Benavides, que se han convertido este domingo en los primeros hermanos en ganar la etapa en las distintas categorías en las que compiten de las 48 ediciones celebradas hasta ahora.

Luciano, de 30 años, fue el primero en adjudicarse el triunfo en motos, en su segundo éxito en la presente edición del rally más prestigioso del mundo, mientras que Kevin, que el pasado viernes cumplió 37 años, lo hizo poco después en la clase Challenger de coches. "Ni siquiera sabía que había ganado mi hermano. Es sin duda un día histórico para nuestra familia, me alegro muchísimo por él. Creo que es mi duodécima participación en el Dakar y este triunfo hace que me sienta verdaderamente feliz”, dijo Kevin, que había ganado etapas en la máxima categoría de motos en 2021 y 2023 y que este año se ha pasado a la de Challenger, donde ha estrenado su palmarés y es uno de los nombres importantes de la carrera.

En lo que se refiere a las clasificaciones generales, Luciano tiene muchas más opciones que Kevin. El pequeño de los hermanos marcha en la tercera plaza, y con esta victoria se ha metido de lleno en la pelea al colocarse a 4:40 de su compañero en KTM Daniel Sanders, mientras que el mayor es 13º en Challenger, a 3 horas, 31 minutos y 39 segundos del líder, el español Pau Navarro.

Otros hitos en su palmarés

No es la primera vez que consiguen un hito, pues en la decimotercera etapa de la edición de 2023, Luciano y Kevin ocuparon los dos primeros puestos, separados por solo tres segundos, y al año siguiente, en la octava, las tornas se invirtieron y el hermano mayor fue el que subió a lo más alto del podio, con 31 segundos de ventaja sobre el pequeño. Los que más cerca habían estado de conseguir lo que han hecho los argentinos hoy fueron los hermanos cataríes Al Attiyah, en la séptima etapa de 2021, pero Nasser, quintúple campeón en coches y ganador de 45 etapas, quedó tercero al volante en la misma etapa en la que Khalifa se imponía en la modalidad SSV, otra variante de cuatro ruedas con buggys de serie.