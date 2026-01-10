Pau Navarro, la gran opción española en el Dakar 2026

La mejor opción española en este Rally Dakar 2026 pasa por Pau Navarro, quien después de una semana de carrera marcha en la primera posición en la categoría Challenger, optando a todo

Ni Nani Roma, ni Carlos Sainz, ni Laia Sanz, ni Cristina Gutiérrez, ni Tosha Schareina, la gran opción española para ganar el Rally Dakar corre en una de las categorías 'pequeñas' y se trata de Pau Navarro, quien ahora mismo marcha en la primera posición en Challenger y tiene muy buenas opciones de triunfo, después de una semana conduciendo con mucha cabeza y esperando su oportunidad, manteniendo especialmente el control, limitando los errores y consiguiendo mantenerse pese al empuje de sus grandes rivales, el argentino Nico Cavigliasso, gran favorito a la victoria; y el chileno Joel del Río, que pese a no entrar en las quinielas está haciendo una carrera casi perfecta.

Ahora mismo, en la jornada de descanso y una pese a la sexta etapa de este viernes, en la que el español no tuvo su día y no subió al podio, mantuvo su regularidad y concluyó sexto a 7:43 del ganador en la etapa, lo que le permite seguir liderando la general con una ventaja de 4:57 sobre Cavigliasso. La estrategia de Navarro ha sido consistente a lo largo del rally, priorizando la seguridad y la eficiencia para mantener el liderato en una categoría que combina velocidad y resistencia.

Y eso que Navarro, copilotado por Jan Rosa, tuvo un problema que pudo ser muy grave en los primeros días, cuando fueron embestidos por el chino Yonming Tao, al que denunciaron ante los comisarios y fue sancionado, que podría haberle costado la carrera, pero afortunadamente solo les hizo perder 10 minutos. Este tiempo, como el mismo confiesa, les hubiera venido muy bien a estas alturas de carrera, más viendo como están de metidos en la pelea, pero a la vez, teniendo en cuenta que fue en una pista abierta y muy rápida, se pueden dar con un canto en los dientes.

No arriesgar...salvo que sea necesario

Navarro lidera la carrera con cierto margen y al estar en una categoría donde los coches son pequeños y frágiles, evitar los golpes y averías es clave, así que su estrategia pasa por esperar su oportunidad con cautela y no apretar más de la cuenta, salvo que sea estrictamente necesario: "Lo que estamos haciendo nos funciona. A mí me gusta mucho ir a un ritmo seguro, constante, sin tener sustos en ningún momento. Vamos a tratar de ser inteligentes y continuar tranquilos. Y si en algún momento es necesario tomar riesgos, los tomaremos".