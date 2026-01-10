Le quitan la sanción a Nani Roma y se mete de lleno en la pelea por el Dakar

Nani Roma había sido sancionado en la etapa 5 del Rally Dakar, sin embargo, la FIA le ha quitado la sanción y se queda a poco más de ocho minutos de Nasser Al-Attiyah en la clasificación general

La clasificación del Rally Dakar en esta edición 2026 está destacando por la igualdad, la que está manteniendo a los grandes favoritos de la carrera en un puño, al punto de apenas hay 12 minutos entre los 5 primeros clasificados. Nasser Al-Attiyah es el destacado líder tras sobrevivir al despliegue de Henk Lategan en las etapa maratón y coger el mando en la 6º jornada, pero el sudafricano le sigue de cerca a poco más de 6 minutos y tras ellos llegan los Ford. El primero de ellos es Nani Roma, que este viernes, durante el día de descanso, ha recibido una gran noticia.

El piloto catalán fue sancionado en la etapa 5 con un minuto y diez segundos debido a un exceso de velocidad, un tiempos escaso, pero que en una edición como esta pueda marcar la diferencia, además de que recupera la victoria que había logrado y esta pena el había birlado. Con él seguía tercero, pero a 9 minutos y 13 segundos del catarí, sin embargo, se ha librado debido a que en el momento de la supuesta infracción la tablet principal de su Ford Raptor dejó de funcionar y en la otra no se registró el exceso de velocidad, lo que ha hecho que no haya pruebas concluyentes y al final salga este domingo en la etapa 7 a 8:03 de Al-Attiyah.

En la etapa 7 Roma va a tener además una pequeña ventaja, pues parte desde la 6ª plaza, detrás de Al-Attiyah, Loeb, Quintero, Price y Ferreira, lo que le dará una muy buena guía para poder atacar y seguir los pasos de Dacia y Toyota, que tras dominar camino de Riad ahora pagan las consecuencias y deberán defenderse abriendo el camino con la jauría de Ford por detrás, con Roma, pero también con Carlos Sainz, cuarto a 11:49 y Mattias Ekstrom, 5º a 12:11 del liderato.

La tecnología esta vez ayuda a Nani Roma

En el comunicado de los comisarios queda claro que la decisión de eliminar la sanción a Nani Roma es puramente tecnológica y salva así parte de las opciones del, ahora mismo, mejor español en carrera: "Las dos unidades GPS son independientes y no inician los segmentos de control de velocidad de 150 metros exactamente al mismo tiempo. Al analizar la pista con un intervalo de 0,5 segundos, se observa efectivamente un exceso de velocidad, pero no se registra porque no se encuentra dentro de los 150 metros siguientes al punto de control anterior".