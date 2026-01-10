La FIA enturbia el Dakar: El trato de favor a Daniel Sanders respecto a Tosha Schareina

Daniel Sanders fue sancionado tras ganar la etapa 6 del Rally Dakar, y a diferencia de cuando el castigo fue para Tosha Schareina en la 5ª, la FIA va a retrasar la posición de salida del australiano, dándole una gran ventaja competitiva

El Rally Dakar ha llegado a su día de descanso muy abierto, como se puede ver claramente en la categoría de motos, en la que Daniels Sanders es líder, pero apenas con 45 segundos de renta sobre Ricky Brabec. Esta ventaja podía haber sido mucho mayor, pero una sanción al australiano de 6 minutos por exceso de velocidad en una zona en la que no estaba permitido amplió y mucho las opciones del estadounidense de Honda, que ahora está metido de lleno en la pugna y aspira a todo. Aunque eso sí, el ambiente está muy enrarecido por la diferencia en el trato que está recibiendo el de KTM respecto al español Tosha Schareina.

El piloto valenciano fue sancionado en la etapa 5 por no pasar correctamente por las banderas de salida, lo que hizo que la organización le castigara desproporcionadamente con hasta 10 minutos, un tiempo excesivo por un error que no había tenido repercusiones en la carrera. Un daño doble, pues no solo le sumaron el tiempo, sin el que ahora mismo estaría muy cerca de Brabec, disputando la carrera con todas las de la ley, en lugar de a 11 minutos y 56 segundos de Sanders, si no que también mantuvieron su posición de salida, segundo, lo que le lastró, impidiéndole atacar este viernes en la etapa 6.

Por eso mismo es muy chocante lo vivido con Sanders, que sí, recibió la pena de seis minutos después de ganar la etapa, pero en vez de salir desde la 1ª posición este domingo, lo hará desde la 3ª, por detrás de Brabec, quien abrirá pista, y Schareina, por lo que tendrá unas huellas de máxima calidad para poder seguirlas y buscar la victoria y ampliar su margen en la general respecto a ambas Hondas.

El desierto como juez y parte

Esta séptima etapa el Dakar vuelve al desierto para disputar la etapa 7, dejando de lado los duros terrenos pedregosos de la primera semana, por lo que abarir pista será muy complicado y salir detrás beneficiará al ganador de los dos últimos Touaregs. En total van a tener que cubrir 414 kilómetros de enlace y 462 de especial, en una jornada muy larga donde puede empezar a definirse la carrera, toda vez que ahora mismo la igualdad es máxima y aunque en el caso de Schareina todo es mucho más complicado, depende de enlazar unos días de buenos resultados para cerrar el sueño que ya se le escapó de las manos con su segundo puesto en 2025.