Benavides gana, Schareina pierde el liderato y Canet se deja el Dakar en la etapa 5

Luciano Benavides ha sido el más rápido en la etapa 5 del Rally Dakar, segunda parte de la maratón, en la que Tosha Schareina ha perdido el liderato y Edgar Canet se ha dejado buena parte de sus opciones tras quedarse parado por problemas en su moto

Luciano Benavides se ha impuesto en motos en la quinta etapa del rally Dakar, en la que se mantuvo firme durante toda la jornada en la vuelta de la etapa maratón con su KTM para ganar con un margen de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo y de 5:30 respecto a Daniels Sanders, que es el nuevo líder de la carrera. Mientras que Tosha Schareina, que tuvo que abrir pista, se vio beneficiado por las bonificaciones y pudo ser quinto a 9:13, aunque por culpa de una sanción posterior perdió 10 minutos y se ha complicado mucho su Dakar.

Tosha Schareina pierde el liderato...Daniel Sanders ya está aquí

Entre los favoritos el gran damnificado ha sido Shareina, que con estos resultados deja atrás el liderato que ha ostentado en las últimas jornadas. Ahora cae mucho en la general, pues después de una sanción de 10 minutos ya está a 11:59 de su gran rival, el ganador de los últimos Dakars, Daniel Sanders. Con su buena jornada, aguardando su momento y manteniendo siempre un colchón confortable y sin arriesgar ante las dudas con los neumáticos, el australiano ha logrado volver a mandar. Y muy cerca del líder, apenas a 02:02 está Ricky Brabec con su Honda.

El valenciano había terminado a menos de dos minutos de Sanders en la general, pero esta penalización, causada por no cruzar las banderas de inicio de etapa, le ha supuesto un duro golpe en forma de tiempo del que va a tener muy complicado recuperarse. Lo que era una desventaja fácilmente subsanable se ha convertido en una renta que pese al tiempo que queda de carrera, puede ser decisiva y acabar con las posibilidades de Tosha en su mejor año para alzar el Touareg.

Edgar Canet paga la novatada

Pese a que está en su segundo año, el primero en la categoría Rally1, Edgar Canet estaba siendo una de las grandes noticias de la carrera, sin embargo, ha pagado la novatada en este segundo día de la etapa maratón. El joven de 20 años está siendo uno de los más rápidos, sin embargo, un problema en el 'mouse' de su KTM le ha tenido más de una hora parado, lo que se agrava en esta jornada, en la que recibir ayuda de otro piloto significa seis horas de sanción, y aunque después ha podido seguir la marcha, el daño ya estaba hecho y el sueño de ganar el Dakar tendrá que esperar.