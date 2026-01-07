Edgar Canet avisa del problemón que viene por los neumáticos: "Tendremos que cruzar los dedos"

La etapa 5 del Rally Dakar en motos puede ser una auténtica escabechina debido a que al ser la jornada maratón no se pueden cambiar los neumáticos y hay muchos pilotos con serios problemas, empezando por la joven estrella español Edgar Canet

La etapa maratón, esa en la que los pilotos del Rally Dakar no pueden recibir la más mínima asistencia externa, suele ser un gran cribado de favoritos en cada edición, y este 2026 no es diferente. Ya hemos visto en coches como el actual campeón, Yazeez Al-Rajhi ha dicho adiós por problemas con los pinchazos y en motos esto va a ser un problema. No lo ha sido en la cuarta etapa, pero sí apunta a serlo en la quinta, segunda parte de la maratón y donde grandes estrellas como Edgar Canet o Daniel Sanders temen pasarlo muy mal.

Tener que hacer dos etapas completas y muy duras con las mismas gomas obliga a ir con mucho tiento a todos los pilotos, y eso para Canet, un joven con apenas dos años de experiencia está siendo un quebradero de cabeza: "¿Los neumáticos? El trasero está al límite para mañana. Intentaré revisar si podemos hacer algo, pero seguro que tendremos que cruzar los dedos e intentar llegar a la meta". Sobre todo debido a que este 2026 está plagado de piedras y los pinchazos se están repitiendo en todas las categorías.

Pese a Canet sea casi un novato no es ese el único motivo de los problemas, pues incluso un múltiple ganador como su compañero Daniel Sanders está muy cerca de tener un problema muy grave que le pueda costar la carrera, pues marcha cuarto y tiene intactas sus opciones de revalidar el Touareg: "En el refuelling he ido mirando cómo estaban los neumáticos traseros de todos... y tenían cortes, estaban bastante destruidos. En la ultima parte he tratado de gestionarlos sin apretar mucho en las rocas para protegerla. A ver qué pasa mañana".

Las Honda no se libran

Los grandes protagonistas de esta primera parte de la etapa maratón han sido los pilotos de Honda, que con Tosha Schareina como flamante ganador y con Ricky Brabec y Skylar Howes muy cerca han conseguido un gran triplete, sin embargo, ni siquiera ellos se libran de este problema. Así lo ha confirmado Howes, quien parece el más afectado: "Sabíamos que ibamos a tener problemas de neumáticos... y yo los tengo. Así que va a estar 'interesante' ver cómo va a ir mañana. Si mi neumático falla... será el final, a ver si podemos resolverlo mañana. El caso será conseguir llegar al final con estas ruedas y no tengo la mejor sensación con el mío...".