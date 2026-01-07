Clasificación Rally Dakar tras la Etapa 4 | Tosha Schareina lidera mientras que Nani Roma y Carlos Sainz confían en el ''efecto yoyó''

El valenciano se llevó de calle la primera parte de la maratón en motos, mientras que en Ultimate, al piloto de Ford la pérdida de tiempo le pasó factura

La Etapa 4 del Dakar corresponde al maratón, un prueba en la que es fundamental llegar lo mejor posible hasta el refugio. Una vez allí es como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como, ya que los pilotos no tendrán ningún tipo de asistencia mecánica al llegar al campamento. En Ultimate los corredores cuentan con al asistencia del copiloto, pero en motos esta tarea es individual.

Shcareina y Canet invierten los roles

A pesar de que en las primeras etapas del Dakar gobernó por completo Edgar Canet, el catalán se ha visto obligado a bajarse de la nube para ver como otro español sube al trono. Y es que Schareina ha tenido una de esas jornadas que se podrían calificar casi como perfecta, corriendo en solitario la mitad de los 417 de la especial y pasando por el reto más arriesgado del Dakar sin apenas despeinarse. Honda se hace así con la parte más alta de la clasificación mientras que KTM cae y ahora comparte podio con el mismo tiempo con su su compañero de equipo, Ricky Brabec.

El rookie por su parte se ha deshinchado un poco en la general, como en las carreras de las tres últimas etapas. En esta etapa ha caído hasta el octavo puesto, yendo casi 4 minutos por detrás del valenciano. Y es que el Dakar es una prueba constante, en la cual no sabes cuando se va a dar la sorpresa.

Clasificación Etapa 4 en motos

Tosha Schareina (Honda): 04:31:56 Ricky Brabec (Honda): +00:00:06 Skyler Howes (Honda): +00:00:10 Ross Branch (Hero): +00:00:16 Daniel Sanders (KTM): 00:02:37 Nacho Cornejo (Hero): 00:03:13 Luciano Benavides (KTM): 00:03:16 Edgar Canet (KTM): +00:03:49 Adrien van Beveren (Honda): 00:05:11 Neels Theric (Kove): +00:10:22

Clasificación general tras la Etapa 4

Tosha Schareina (Honda): 16:45:40 Ricky Brabec (Honda): +00:00:00 Daniel Sanders (KTM): +00:01:24 Edgar Canet (KTM): +00:11:22 Luciano Benavides (KTM): +00:13:09 Ross Branch (Hero): +00:13:59 Skyler Howes (Monster): +00:14:38 Nacho Cornejo (Hero): +00:22:01 Adrien van Beveren (Honda): +00:27:24 Bradley Cox (Sherco): +01:01:23

Los españoles no entran en el Top 10 de Ultimate

En coches, la clasificación para los españoles no ha sido tan agraciada, ya que ni Carlos Sainz ni Nani Roma ni Cristina Gutierrez consiguieron colarse entre los 10 mejores. El ''efecto yoyó'' del que hablaba Sainz pasa factura, y hace más latente que nunca eso de que un día estás arriba y al otro abajo, llevándose la victoria Henk Lategan y colándose los Goczal en la clasificación de la etapa.

Clasificación etapa 4 Ultimate

Henk Lategan (Toyota): 04:47:08 Nasser Al-Atttiyah (Dacia): +00:07:03 Marek Goczal (Energylandia): +00:14:15 Eryk Goczal (Energylandia): +00:17:36 Sábastien Loeb (Dacia): +00:17:54 Michal Goczal (Energylandia) +00:19:53 Toby Price (Toyota): +00:20:07 Brian Baragwanath (Century): +00:21:35 Saood Variawa (Toyota): +00:22:09 Mathieu Serradori (Century): 00:22:34

Clasificación general tras la Etapa 4