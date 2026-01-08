Edgar Canet aprende la lección y le cuesta 6 horas de sanción

Edgar Canet ha vivido una auténtica agonía en la etapa 5 del Rally Dakar, en la que tras cumplirse sus peores presagios ha tenido que llegar a meta sin neumático y tras recibir ayuda de un espectador y ser sancionado con seis horas ha dicho adiós a sus opciones

Día negro para la gran joya española del Rally Dakar, Edgar Canet. El piloto español de KTM ya avisó el miércoles tras la primera parte de la etapa maratón que podía ser un drama con los neumáticos y tenía razón. En la segunda parte de la misma, camino de Hail, ha vivido una auténtica agonía tras tener muchos problemas con el 'mouse' de su rueda trasera y aunque finalmente ha conseguido llegar a meta, ha perdido cuatro horas por el camino, más seis por una sanción por recibir una rueda de su equipo como última y necesaria opción.

Canet ha confesado que "ha sido muy duro mentalmente" y que ha tenido "muchos altibajos" y se le han pasado "muchas cosas por la cabeza". Mientras peleaba en el kilómetro 240, tuvo que superar problemas con su neumático trasero. Fue en un cambio de rasante y muchas piedras en el camino lo que hicieron que el neumático trasero fuera perdiendo fuerza y desinflándose. Perdió más de una hora intentando poner el neumático a punto, "pero llegó un momento que he dicho basta".

El joven Canet priorizó continuar en la carrera a pesar de acumular seis horas de penalizaciones. "Realmente ya estaba fuera del Dakar, ya me veía volviendo a casa" . Su equipo salió a la ayuda llevándole un neumático nuevo para que pudiera acabar la etapa y cumplir así su deseo: "seguir en la competición, hacer más kilómetros y sumar más experiencia". Finalmente, el piloto español acabó la etapa ocupando el puesto 95 a 4h36:15 y en la general es el 31 a 4h40:23 aunque el objetivo lo tiene claro y es de cara al futuro: "Es llegar a ganar el Dakar y sabía que si me iba hoy para casa no sería lo mejor".

Seguir aprendiendo y peleando cada etapa

Lo importante para el talentoso español es seguir aprendiendo y sumando kilómetros y eso pasa por hacerlo bien en el resto de etapas que quedan, empezando por la de mañana, previa a la jornada de descanso. El día, con salida en Hail y llegada a Riad, será uno de los más largos con 589 kilómetros y Canet saldrá de la vigésima posición, lo que supondrá una nueva oportunidad para seguir aprendiendo de la competición y buscar el camino hacia un futuro dorado en el que ganar su primer Touareg. Ya le avisó su mentor, Nani Roma, de que eran necesarios cuatro para aprender de verdad como se vence al desierto y él tendrá en 2027 su tercera oportunidad, aunque antes le quedan muchos kilómetros por delante.