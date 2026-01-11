Clasificación Rally Dakar tras la etapa 7 | Schareina se queda solo ante el peligro mientras Sainz y Roma no pierden el paso

En Ultimate, los dos españoles siguen con paso firme mientras que en motos, Schareina se ve obligado a no cometer ningún error al sacar una diferencia de más de 15 minutos en la general

El día de descanso ha acabado y vuelven a calentarse los motores en el Rally Dakar 2026. Y regresa con una etapa que no ha sido moco de pavo, con un recorrido de especial de 549 kilómetros y un enlace de 418. Ya se nota el tiempo que se han llevado en competición, y los ánimos cada vez se están mermando más los ánimos de los pilotos. En motos, Tosha Schareina se queda sin margen de error, con KTM tomando el mando. En coches, Nasser Al Attiyah continua con su reinado mientras Nani Roma y Carlos Sainz continuan en la lucha tras una larga etapa.

Schareina estira el chicle de Honda

KTM vuelve a dar un golpe en la mesa con la victoria de Luciano Benavides, poniendo en un apuro a Tosha Schareina sin tiempo para los errores. Edgar Canet también demuestra que sigue en la lucha, quedando segundo a casi cinco minutos del argentino que quiere ir directo a por Daniel Sanders.

Precisamente el valenciano ha sido el que ha tenido un mal día en términos de estrategia y tiempos, quedando sexto en al etapa pero perdió más de tres minutos con Sanders, con una diferencia de más de 15 minutos. Una distancia muy difícil de recortar a menos que los de adelante cometan errores graves o tengan avería, no dejando margen a los equívocos.

Clasificación Etapa 7 en motos

Luciano Benavides (KTM): 04:00:56 Edgar Canet (KTM): +00:04:47 Adrien van Beveren (Honda): +04:05:57 Daniel Sanders (KTM): +00:05:35 Skyler Howes (Honda): +00:06:46 Michael Docherty (Bas): +00:07:38 Tosha Schareina (Honda): +00:08:45 Ross Branch (Hero): +00:08:47 Nacho Cornejo (Hero): +00:09:10 Richy Brabec (Honda): +00:09:15

Clasificación Etapa 7 en motos

Daniel Sanders (KTM): 28:47:31 Ricky Brabec (Honda): +00:04:25 Luciano Benavides (KTM): +00:04:40 Tosha Schareina (Honda): +00:15:06 Skyler Howes (Honda): 00:33:14 Nacho Cornejo (Hero): +00:33:25 Adrien van Beveren (Honda): +00:55:57 Ross Branch (Hero) +01:39:22 Preston Campbell (Honda): +01:43:32 Toni Mulec (Bas); +01:54:39

Carlos Sainz y Nani Roma, en el top 10 con dificultades

La etapa en Ultimate estuvo más ajustada que en motos, con un top 10 marcado por una diferencia máxima de menos de 7 minutos. Carlos Sainz y Nani Roma entran por los pelos en el top 10 tras el día de descanso, con un espectacular Mattias Ekström, también de Ford, que barrió la clasificación en poco menos de cuatro horas.

Clasificación Etapa 7 en Ultimate

Mattias Ekström (Ford): 03:44:22 Joao Ferreira (Toyota): +00:04:27 Mitch Guthrie (Ford): +00:04:55 Toby Price (Toyota): +00:05:01 Lucas Moraes (Dacia): +00:05:17 Sébastien Loeb (Dacia): +00:05:27 Seth Quintero (Toyota): +00:05:32 Mathieu Serradori (Century): +00:05:50 Carlos Sainz (Ford): +00:06:01 Nani Roma (Ford). +00:06:36

Clasificación Etapa 7 en Ultimate