Edgar Canet se resarce tras su calvario: "Conseguí encontrar mi ritmo"

Tras unos días de problemas varios en los que ha perdido sus opciones de ser campeón, Edgar Canet al fin ha tenido un buen día en la etapa 7 del Dakar, en la que ha podido encontrar sus sensaciones

Pase lo que pase en lo que queda hasta llegar a la meta, Edgar Canet va a salir del Rally Dakar 2026 con una página escrita en los libros de historia al ser el ganador más joven de la historia. Sin embargo, desde la etapa maratón, en la que peleaba por todo, ha atravesado problemas y problemas, lo que ha hecho que sus aspiraciones de victoria se esfumen por completo. No obstante, hizo todo lo posible por seguir en carrera y sumar kilómetros para ganar experiencia de cara al futuro. Por lo pronto este domingo ha sido segundo en la etapa y sueña con ganar algún día más.

El piloto de la Garriga se mostró satisfecho con el segundo puesto conseguido esta jornada, en la que a pesar de tener un mal comienzo, tuvo "muy buenas sensaciones con la moto" y logró una notable remontada. Al punto de que entró a 4:47 minutos de su compañero de equipo, Luciano Benavides, quien logró su segundo triunfo en la 48 edición del rally, lo que le permite meterse de lleno en la pugna, a menos de cinco minutos de Daniels Sanders. Las dos estrellas de KTM tienen ahora en lo que queda de carrera una gran ayuda en la figura de Canet, que está entre los mejores pese a no contar ya para la victoria general.

"La séptima etapa fue rapidísima. Me perdí justo al principio, alrededor del kilómetro quince, pero después, conseguí encontrar mi ritmo y me metí de lleno en la persecución de los corredores de delante. Tuve muy buenas sensaciones con la moto y logré el segundo puesto en la etapa, así que estoy muy contento con cómo ha ido el día. Luciano ganó hoy y Daniel fue cuarto, así que fue un gran día para nosotros".

Motivado, fuerte y con ganas

El catalán confesó que pese a todo lo que está pasando estos días sigue "motivado, fuerte y con ganas" para tratar de ayudar a sus compañeros a ganar, a la vez que quiere alguna victoria más, la misma que hoy se le ha escapado. Este domingo, después de ocupar la posición 46 en los primeros treinta kilómetros, consiguió reponerse progresivamente y, a partir del kilómetro 155, se situó entre los diez mejores. Un ritmo que no cedió y que le llevó a ocupar el segundo puesto, después de que el pasado día 3 se convirtiera en el piloto más joven en ganar una etapa del Dakar en motos, con 20 años, un botín que ahora aspira a aumentar.