Variawa brilla, Al-Attiyah mantiene el liderato y Sainz y Roma no encuentran el tino

Saood Variawa ha sido la gran sorpresa de la etapa 8 del Rally Dakar con una gran victoria, mientras Nasser Al-Attiyah ha mantenido el liderato y Nani Roma y Carlos Sainz siguen esperando su gran día para remontar

La 8ª etapa del Rally Dakar 2026 ya es historia y ha servido para presentar en sociedad a una de las nuevas estrellas de la carrera, el jovencísimo sudafricano de apenas 20 años de Toyota, Saood Variawa, que ha conseguido un gran triunfo, dejando sin triunfo a su compatriota Henk Lategan, que tras los problemas del domingo se ha rehecho a lo grande, al punto de que vuelve a ocupar plaza de podio, arrebatándosela a Nani Roma. Mientras el líder sigue siendo Nasser Al-Attiyah, quien está cuajando un Dakar más que fiable.

Variawa protagonizó la sorpresa en la etapa, de 481 kilómetros de recorrido, más larga de esta edición y sorprendió a un Lategan que ya lo celebraba, pero su progresión le permitió entrar en la meta con el menor tiempo, en el final más reñido de lo que va de competición. Tres segundos más rápido fue Variawa que su compatriota, 29 que el sueco Mattias Ekström y 37 que el estadounidense Seth Quintero también de Toyota, mientras que Al Attiyah fue quinto a 1:16, con Carlos Sainz apenas 11 segundos más lento.

Se les acaba el tiempo a Nani Roma y Carlos Sainz

Carlos Sainz y Nani Roma llevan muchos días buscando la forma de recortar la distancia de en torno a 10 minutos que se les separa de Al-Attiyah. Los dos pilotos de Ford son ahora mismo 4º y 5º de la tabla después de un día complicado especialmente para Roma, quien marchaba cómodamente en el podio, pero tras el despliegue de Lategan, sumado a que no ha podido pasar del 9º puesto de la jornada, ahora es 4º a 09:37 del catarí de Dacia. Mientras que Sainz sigue exactamente por detrás de él a un minuto y dos segundos. Los dos son la segunda y tercera espada de Ford, ya que su compañero Ekstrom es 2º a 4 minutos del liderato, lo que puede ser clave en un futuro cercano en caso de ser necesario ayudar al sueco.

Si algo positivo pueden sacar los españoles de la etapa de hoy es que el martes van a tener una gran oportunidad de atacar, especialmente Roma, que será el último de los favoritos en tomar la salida, mientras que Sainz partirá justo detrás de Al-Attiyah. Los que lo van a tener mucho más difícil son lategan y Ekstrom, segundo y tercero, quienes están en la cuerda floja a merced del más mínimo error para dejarse sus opciones en la carrera.