Ford quiere a Carlos Sainz, pero se protege sus espaldas

Carlos Sainz tiene todo en sus manos para decidir seguir en el Rally Dakar si él quiere, pues así le ha abierto sus opciones Ford, donde sueñan con contar con él el año que viene, aunque a la vez desde el equipo empiezan a pensar en pilotos para el futuro

Hablar del Rally Dakar es hacerlo de Carlos Sainz, quien a sus 63 años es una de las grandes leyendas de la carrera. Lo avalan cuatro títulos y el mero hecho de ser una de las grandes estrellas de la carrera. Ahora mismo está corriendo de la mano de Ford y con esta edad, cada año es una duda sobre cuando va a decir adiós al desierto. Según los rumores podría ser este su último Dakar, pero desde su equipo parece que tienen otros planes.

Cuando Sainz salió de Audi después de ganar la carrera, su cuarto Touareg, apostó por un proyecto nuevo como Ford, con lo que eso conlleva y sabedor de que primeras partes nunca fueron buenas, en el segundo año está para todo y la duda es si estará un tercero, porque como ha comentado Matt Wilson, director del equipo de la marca de Detroit, en Marca, Sainz en principio acaba su relación con ellos esta carrera: "Desde el inicio hablamos de dos años y, después, dejarle decidir, ya con 63 años".

"Si después de eso decide seguir, seguiremos con él y si lo que quiere es parar, lo respetaremos. Él y sólo él es el que sabe cuándo será el momento de dejarlo". Aunque la gran clave del equipo es su propio potencial, como deja claro Wilson, que tras todos los problemas que tuvieron el año pasado, parece que este 2026 si que han dado con la tecla y tiene una buena opción para hacer que Sainz decida seguir con ellos, además de hacerlo con la seguridad de que tiene un asiento más que asegurado: "Por su parte, creo que va a ver cómo va este Dakar para decidir. Por la nuestra, si decide seguir tendrá un sitio con nosotros. ¡No tiene que preocuparse porque se vaya a quedar sin coche, eso seguro!”.

Un posible sustituto

Más allá de si Sainz siga o no en el Dakar, en Ford empiezan a apuntalar su futuro y están atentos al mercado. De hecho, parecen haber encontrado un posible sustituto en la figura de Matthias Walkner, vencedor del Rally Dakar 2018 en motos con KTM, que quiere saltar a los coches y en Ford quieren contar con él. No obstante, parece ser que de cara al año que viene lo haría en un equipo paralelo al oficial, que seguiría con Sainz, Roma, Ekstrom y Guthrie, pero en el supuesto de que el piloto español opte por el retiro dorado, el austriaco podía saltarse ese paso y entrar de lleno con los grandes. Aunque eso dependerá de los acontecimientos.