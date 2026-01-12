Clasificación Rally Dakar tras la etapa 8 | Al-Attiyah mantiene el mando en coches y Luciano Benavides es el nuevo líder en motos
Nasser Al-Attiyah se mantiene como líder de la etapa 8 del Rally Dakar en coches, mientras que en motos Luciano Benavides es el nuevo líder en motos
El Rally Dakar ha disputado este lunes su 8ª etapa, la más larga de toda esta edición. En ella los pilotos han recorrido 481 kilómetros, los cuáles han generado movimientos en ambas clasificaciones. En lo que se refiere a los coches, Nasser Al-Attiyah ha mantenido el primer puesto, aunque se han cambiado las tornas en lo que se refiere a los siguientes puestos. Mattias Ekstrom se mantiene segundo, mientras que Henk Lategan asciende al tercer puesto, dejando detrás de él a Nani Roma y Carlos Sainz.
En las motos hay cambio de líder. Luciano Benavides ha rematado el 'sorpasso' con una nueva victoria, superando a Daniel Sanders por apenas 10 segundos. Tras ellos Ricky Brabec se mantiene al acecho y el que pierde sus opciones casi por completo, salvo un milagro, es el español Tosha Schareina. Por otro lado, quien tiene muchas más opciones es otro español, Pau Navarro, en T3, donde es líder por apenas 2 minutos sobre Nico Cavigliasso.
Wadi ad-Dawasir 721km; Especial 483km
Clasificación Etapa 8 - MOTOS
1. Luciano Benavides (ARG/KTM) 4:26:39
2. Daniel Sanders (AUS/KTM) a 4'50''
3. Ricky Brabec (USA/Honda) a 5'02''
4. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 9'47''
5. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) a 11'56''
6. Skyler Howes (USA/Honda) a 12'32''
7. Edgar Canet (ESP/KTM) a 15'06''
8. Nacho Cornejo (CHL/Hero) a 17'13''
9. Neels Theric (FRA/Kove) a 19'05''
10. Martim Ventura (POR/Honda) a 19'20''
11. Ross Branch (BOT/Hero) a 20'20''
18. Arnau Lledó (ESP/KTM) a 32'13''
23. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 39'43'' (Original by Motul)
32. Javi Vega (ESP/Kove) a 1:01'39'' (Original by Motul)
53. Carlos López (ESP/KTM) a 1:47’30’’
58. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 1:49’00”
76. Joan Guillén (ESP/Husqvarna) a 2:29’02”
77. Rachid Al-Al (ESP/Husqvarna) a 2:29’29”
81. Borja Pérez (ESP/Husqvarna) a 2:38’08”
82. Mario Garrido (ESP/Gas Gas) a 2:41’51”
83. Juancar Torres (ESP/Husqvarna) a 2:43’01”
93. Fdo. Domínguez (ESP/KTM) a 3:23’02”
Clasificación general - MOTOS
1. Luciano Benavides (ARG/KTM) 33:18.50
2. Daniel Sanders(AUS/KTM) a 10''
3. Ricky Brabec (USA/Honda) a 4'47''
4. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 20'13''
5. Skyler Howes (USA/Honda) a 41'06'
6. Nacho Cornejo (CHL/Hero) a 45'58''
7. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) a 1:03'13''
8. Ross Branch (BOT/Hero) a 1:55'02''
9. Preston Campbell (USA/Honda) a 2:01'28''
10. Toni Mulec (SLO/KTM) a 2:11'04'' (Rally 2)
16. Arnau Lledó (ESP/KTM) a 4:46'25''
22. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 5:13'34'' (Original by Motul)
31. Javi Vega (ESP/Kove) a 7:42'11'' (Original by Motul)
44. Edgar Canet (ESP/KTM) a 11:07'05''
52. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 13:17’14’’
54. Carlos López (ESP/KTM) a 13:27’04’
63. Joan Guillén (ESP/Husqvarna) a 16:07’00’’
72. Rachid Al-Al (ESP/Husqvarna) a 17:59’00’’
73. Mario Garrido (ESP/Gas Gas) a 18:01’55”
74. Borja Pérez (ESP/Husqvarna) a 18:28’33”
89. J. Torres (ESP/Husqvarna) a 39:05’23”
92. Fdo. Domínguez (ESP/KTM) a 43:05’47”
Clasificación Etapa 8 - COCHES
1. Saood Variawa / François Cazalet (RSA-FRA/Toyota) 4:20:41
2. Henk Lategan/B. Cummings (RSA/Toyota) a 3''
3. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 29''
4. Seth Quintero / A. Short (USA/Toyota) a 37''
5. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) a 1'16''
6. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 1'29''
7. Guillaume de Mevius / Mathieu Baumel (BEL-FRA/Mini) a 2'00''
8. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 3'02''
9. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 3'38''
10. Brian Baragwanath / Leonard Cremer (RSA/Century) a 3'48''
11. Matthieu Serradori / L. Minaudier (FRA/Century) a 4'15''
12. Mitch Guthrie Jr. / K. Walch (USA/Ford) a 4'56''
13. Toby Price / Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 5'03''
15. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 6'28''
18. Guy Botterill /Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 7'55''
23. Laia Sanz / M. Gerini (ESP/Ebro) a 15'04''
26. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 21'28''
Clasificación general - COCHES
1. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) 32:32.06
2. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 4'00''
3. Henk Lategan/B. Cummings (RSA/Toyota) a 6'08''
4. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 9'37''
5. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 10'39''
6. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 17'25"
7. Mitch Guthrie Jr. / K. Walch (USA/Ford) a 23'00'
8. Matthieu Serradori / L. Minaudier (FRA/Century) a 25'04''
9. Lucas Moraes / D. Zenz (ALE/Dacia) a 29'55''
10. Joao Ferreira /F. Palmeiro (POR/Toyota) a 35'08''
12. Toby Price/Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 40'26''
14. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 59'46''
17. Guy Botterill /Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 1:11'31''
20. Laia Sanz / M. Gerini (ESP/Ebro) a 1:27'58''
21. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 1:46'51''
Clasificación Etapa 8 - CHALLENGER
1. Puck Klaasen / Augusto Sanz (PB-ARG/G-ECKO) 4:55.38
2. Dania Akeel / S. Delaunay (SAU/Taurus) a 3''
3. Paul Spierings / Van der Stelt (PB/Taurus) a 21''
6. Nicolás Cavigliasso/V. Pertegarini (ARG/Taurus) a 4'38''
7. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) a 5'24''
11. Oscar Ral/F. Acosta (ESP/Taurus) a 10'46''
Clasificación general - CHALLENGER
1. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) 36:18'05"
2. Nicolás Cavigliasso/V. Pertegarini (ARG/Taurus) a 2'02''
3. Lucas del Río/B. Jacomy (CHL/Taurus) a 40'46''
4. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 42'42''
14. Oscar Ral/F. Acosta (ESP/Taurus) a 8:53'51''