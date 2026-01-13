Eryk Goczal se presenta en sociedad y Nani Roma aprovecha el error de Al-Attiyah

Eryk Goczal se ha exhibido para ganar la etapa 9 del Rally Dakar, en la que Nasser Al-Attiyah se ha perdido y el nuevo líder de la carrera es Nani Roma, con apenas 57 segundos de ventaja sobre Carlos Sainz y 1:10 sobre el catarí

La etapa 9 del Rally Dakar, primera parte de la segunda maratón de la carrera, ha tenido un ganador sorprendente como Eryk Goczal. El joven polaco, uno de los grandes valores jóvenes de la carrera, ha arriesgado, volando durante la segunda parte del día, para reventar el crono sacando más de 7 minutos al segundo, su tío Michal Goczal. Mientras que en lo que se refiere a la clasificación general ha sido un día clave, pues Nasser Al-Attiyah se ha perdido, dejándose más de diez minutos por el camino, lo que aúpa a Nani Roma al primer puesto, con Carlos Sainz a 57 segundos y el catarí apenas a 1:10.

Nani Roma nuevo líder y Sainz al acecho

La carrera ha dado un vuelco en torno al punto de control del kilómetro 271. Ahí se han perdido Nasser Al-Attiyah y Mattias Ekstrom, o lo que es lo mismo, los dos primeros de la general virtual, ya que Henk Lategan había tenido problemas mecánicos. Los casi 15 minutos perdidos por el catarí y 20 del sueco han hecho virar por completo las aspiraciones del resto de favoritos. Desde ese momento todos los ojos han ido a parar a Carlos Sainz y Nani Roma, ambos disputando una etapa muy seria que al final ha dado sus frutos.

'El Matador' ha sido conservador pero rápido, a su estilo en una etapa maratón, lo que le ha permitido mantenerse siempre entre los más rápidos. Tras él Nani Roma, que en la primera mitad de etapa se había dejado varios minutos, pero los ha recuperado. Poco a poco ha ido recuperando y al final ha tenido premio, ya que incluso pese a una sanción de 1 minuto, ha conseguido colocarse como el nuevo líder, superando por apenas 57 segundos a Sainz, también sancionado con un minuto y 10 segundos, y a Al-Attiyah en 1:10. Más atrás queda Lategan a 6:13, aunque aún dentro de la carrera por completo.

Exhibición de Cristina Gutiérrez

La brutalidad de etapa de Eryk Goczal opaca al resto de pilotos de coches, sin embargo, la realidad es que la gran noticia del día, además del polaco, ha sido Cristina Gutiérrez. En un día complicado, con problemas para sus jefes de filas, la burgalesa ha tirado de clase para llegar en sexta posición a meta a 14:49 del ganador. Con este resultado además se mete en el top 10 de la general, lo que habla y muy bien del nivel que está alcanzando en este, su segundo Dakar con Dacia.