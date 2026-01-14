30 aniversario

Clasificación Rally Dakar tras la etapa 10 | Ricky Brabec asalta el liderato en motos y Al-Attiyah aprovecha los errores para tomar el mando

El Rally Dakar tiene nuevos líderes después de la etapa 10, pues Ricky Brabec ha emergido para superar a Daniel Sanders tras una caída y Nasser Al-Attiyah ha aprovechado los errores de sus rivales para volver a manda

Clasificación Rally Dakar tras la etapa 10 | Ricky Brabec asalta el liderato en motos y Al-Attiyah aprovecha los errores para tomar el mando

Ricky Brabec en el Rally Dakar 2026Cordon Press

Francisco SalasFrancisco Salas 6 min lecturaSin comentarios

La etapa maratón del Rally Dakar ya es historia y en el retorno al vivac desde el refugio ha pasado de todo. Las dunas de Bisha han hecho estragos y ahora la carrera tiene dos nuevos líderes en las categorías principales. Comenzando por los coches, donde pese a la tremenda victoria de Mathieu Serradori, el gran favorecido es Nasser Al-Attiyah, quien después de los errores de Nani Roma y Carlos Sainz, quienes le precedían en la tabla después del martes, es el nuevo líder con un cómodo colchón de 12 minutos sobre Henk Lategan y 12:50 sobre Roma, mientras Sainz ha perdido sus opciones por completo a más de 39 minutos.

En las motos las cosas han cambiado incluso más y no por el triunfo de Adrien Van Beveren. Una caída de Daniel Sanders a más 150 de meta ha destrozado los pronósticos. Ahora el australiano es cuarto a 17:37 del nuevo líder, Ricky Brabec, quien se ha parado a ayudar al australiano y luego ha recuperado 3:17, lo necesario para superar a Luciano Benavides, su gran rival por la corona, por 56 segundos. Ya detrás de ellos aparece Tosha Schareina a 15:43. Por otro lado, en Challenger Pau Navarro sigue siendo líder, aunque ya con apenas 18:30 sobre Yasir Seiadan.

Clasificaciones Rally Dakar 2026

Clasificación etapa 10 - Motos

1. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) 4:15:43

2. Ricky Brabec (USA/Honda) a 3'49''

3. Luciano Benavides (ARG/KTM) a 4'04''

4. Skyler Howes (USA/Honda) a 4'51''

5. Nacho Cornejo (CHL/Hero) a 6'34''

6. Michael Docherty (RSA/KTM) a 9'31'' (rally 2)

7. Toni Mulec (SLO/KTM) a 10'24'' (rally 2)

8. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 12'05''

9. Paolo Lucci (ITA/Honda) a 14'54''

10. Konrad Dabrowski (POL/KTM) a 20'41'' (rally 2)

11 Ross Branch (BOT/Hero) a 21'23''

12. Preston Campbell (USA/Honda) a 24'29''

14. Daniel Sanders(AUS/KTM) a 4'35''

19. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 33'21'' (Original by Motul)

35. Javi Vega (ESP/Kove) a 1:02'41'' (Original by Motul)

40. Edgar Canet (ESP/KTM a 1:14'49''

49. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 1:30'27''

52. Carlos López (ESP/KTM) a 1:41'38''

Arnau Lledó abandona tras caída

Clasificación general - Motos

1. Ricky Brabec (USA/Honda) a 41:35:13

2. Luciano Benavides (ARG/KTM) a 56''

3. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 15'43''

4. Daniel Sanders(AUS/KTM) a 17'37''

5. Skyler Howes (USA/Honda) a 38'53''

6. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) a 58'25''

7. Nacho Cornejo (CHL/Hero) a 1:01'35''

8. Ross Branch (BOT/Hero) a 2:21'39''

9.Preston Campbell (USA/Honda) a 2:28'15''

10. Toni Mulec (SLO/KTM) a 2:31'38''

20. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 5:56'24'' (Original by Motul)

28. Javi Vega (ESP/Kove) a 9:16'34'' (Original by Motul)

39. Edgar Canet (ESP/KTM a 12:44'54''

46. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 15:44'30''

48. Carlos López (ESP/KTM) a 16:06'31''

Clasificación etapa 10 - Coches

1. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (FRA/Century) 4:48.27

2. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) a 6'12''

3. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 9'20''

4. Lucas Moraes / D. Zenz (ALE/Dacia) a 9'54''

5. Guy Botterill / Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 11'42''

6. Henk Lategan/B. Cummings (RSA/Toyota) a 13'09''

7. Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov (KGZ/Ford) a 13'09''

8. Mitch Guthrie Jr. / K. Walch (USA/Ford) a 16'35''

9 Biaobiao Zhang / Wenke Ma (CHI/JJ-Sport) a 18'32''

10. Martin Prokop / Viktor Chytka (CZE / Ford) a 19'44''

11. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 20'12''

18. Laia Sanz / Maurizio Guerini (ESP/Ebro) a 27'40''

23. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 30'22''

36 Ferran Jubany /Marc Sola (ESP/MD Rally) a 37'36'''

39. Toby Price/ Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 40'09''

44. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 42'42''

48. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 45'34''

57. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 1:13'44''

Clasificación general - Coches

1. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) 41:39.50

2. Henk Lategan/B. Cummings (RSA/Toyota) a 12'

3. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 12'50''

4. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 23'04''

5. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (FRA/Century) a 33'42''

6. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 34'19''

7. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 39'09''

8. Lucas Moraes / D. Zenz (ALE/Dacia) a 39'21''

9. Toby Price/ Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 59'36''

10. Saood Variawa / François Cazalet (RSA-FRA/Toyota) a 1:09:06

11. Guy Botterill / Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 1:14.43

14. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 1:24.42

18. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 2:35'45''

20. Laia Sanz / Maurizio Guerini (ESP/Ebro) a 3:09'04''

Clasificación Etapa 10 - Challenger

1. Paul Spierings / Van der Stelt (PB/Taurus) a 5:14:55

2. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 2'50''

3. Kevin Benavides / Sisterna (ARG/Taurus) a 3'2''

6. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) a 26'01''

Clasificación general - Challenger

1. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) 46:27'59''

2. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 18'30''

3. Lucas del Río/B. Jacomy (CHL/Taurus) a 51'24''