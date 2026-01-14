Clasificación Rally Dakar tras la etapa 10 | Ricky Brabec asalta el liderato en motos y Al-Attiyah aprovecha los errores para tomar el mando
El Rally Dakar tiene nuevos líderes después de la etapa 10, pues Ricky Brabec ha emergido para superar a Daniel Sanders tras una caída y Nasser Al-Attiyah ha aprovechado los errores de sus rivales para volver a manda
La etapa maratón del Rally Dakar ya es historia y en el retorno al vivac desde el refugio ha pasado de todo. Las dunas de Bisha han hecho estragos y ahora la carrera tiene dos nuevos líderes en las categorías principales. Comenzando por los coches, donde pese a la tremenda victoria de Mathieu Serradori, el gran favorecido es Nasser Al-Attiyah, quien después de los errores de Nani Roma y Carlos Sainz, quienes le precedían en la tabla después del martes, es el nuevo líder con un cómodo colchón de 12 minutos sobre Henk Lategan y 12:50 sobre Roma, mientras Sainz ha perdido sus opciones por completo a más de 39 minutos.
En las motos las cosas han cambiado incluso más y no por el triunfo de Adrien Van Beveren. Una caída de Daniel Sanders a más 150 de meta ha destrozado los pronósticos. Ahora el australiano es cuarto a 17:37 del nuevo líder, Ricky Brabec, quien se ha parado a ayudar al australiano y luego ha recuperado 3:17, lo necesario para superar a Luciano Benavides, su gran rival por la corona, por 56 segundos. Ya detrás de ellos aparece Tosha Schareina a 15:43. Por otro lado, en Challenger Pau Navarro sigue siendo líder, aunque ya con apenas 18:30 sobre Yasir Seiadan.
Clasificaciones Rally Dakar 2026
Clasificación etapa 10 - Motos
1. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) 4:15:43
2. Ricky Brabec (USA/Honda) a 3'49''
3. Luciano Benavides (ARG/KTM) a 4'04''
4. Skyler Howes (USA/Honda) a 4'51''
5. Nacho Cornejo (CHL/Hero) a 6'34''
6. Michael Docherty (RSA/KTM) a 9'31'' (rally 2)
7. Toni Mulec (SLO/KTM) a 10'24'' (rally 2)
8. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 12'05''
9. Paolo Lucci (ITA/Honda) a 14'54''
10. Konrad Dabrowski (POL/KTM) a 20'41'' (rally 2)
11 Ross Branch (BOT/Hero) a 21'23''
12. Preston Campbell (USA/Honda) a 24'29''
14. Daniel Sanders(AUS/KTM) a 4'35''
19. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 33'21'' (Original by Motul)
35. Javi Vega (ESP/Kove) a 1:02'41'' (Original by Motul)
40. Edgar Canet (ESP/KTM a 1:14'49''
49. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 1:30'27''
52. Carlos López (ESP/KTM) a 1:41'38''
Arnau Lledó abandona tras caída
Clasificación general - Motos
1. Ricky Brabec (USA/Honda) a 41:35:13
2. Luciano Benavides (ARG/KTM) a 56''
3. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 15'43''
4. Daniel Sanders(AUS/KTM) a 17'37''
5. Skyler Howes (USA/Honda) a 38'53''
6. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) a 58'25''
7. Nacho Cornejo (CHL/Hero) a 1:01'35''
8. Ross Branch (BOT/Hero) a 2:21'39''
9.Preston Campbell (USA/Honda) a 2:28'15''
10. Toni Mulec (SLO/KTM) a 2:31'38''
20. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 5:56'24'' (Original by Motul)
28. Javi Vega (ESP/Kove) a 9:16'34'' (Original by Motul)
39. Edgar Canet (ESP/KTM a 12:44'54''
46. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 15:44'30''
48. Carlos López (ESP/KTM) a 16:06'31''
Clasificación etapa 10 - Coches
1. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (FRA/Century) 4:48.27
2. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) a 6'12''
3. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 9'20''
4. Lucas Moraes / D. Zenz (ALE/Dacia) a 9'54''
5. Guy Botterill / Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 11'42''
6. Henk Lategan/B. Cummings (RSA/Toyota) a 13'09''
7. Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov (KGZ/Ford) a 13'09''
8. Mitch Guthrie Jr. / K. Walch (USA/Ford) a 16'35''
9 Biaobiao Zhang / Wenke Ma (CHI/JJ-Sport) a 18'32''
10. Martin Prokop / Viktor Chytka (CZE / Ford) a 19'44''
11. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 20'12''
18. Laia Sanz / Maurizio Guerini (ESP/Ebro) a 27'40''
23. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 30'22''
36 Ferran Jubany /Marc Sola (ESP/MD Rally) a 37'36'''
39. Toby Price/ Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 40'09''
44. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 42'42''
48. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 45'34''
57. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 1:13'44''
Clasificación general - Coches
1. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) 41:39.50
2. Henk Lategan/B. Cummings (RSA/Toyota) a 12'
3. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 12'50''
4. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 23'04''
5. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (FRA/Century) a 33'42''
6. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 34'19''
7. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 39'09''
8. Lucas Moraes / D. Zenz (ALE/Dacia) a 39'21''
9. Toby Price/ Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 59'36''
10. Saood Variawa / François Cazalet (RSA-FRA/Toyota) a 1:09:06
11. Guy Botterill / Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 1:14.43
14. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 1:24.42
18. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 2:35'45''
20. Laia Sanz / Maurizio Guerini (ESP/Ebro) a 3:09'04''
Clasificación Etapa 10 - Challenger
1. Paul Spierings / Van der Stelt (PB/Taurus) a 5:14:55
2. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 2'50''
3. Kevin Benavides / Sisterna (ARG/Taurus) a 3'2''
6. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) a 26'01''
Clasificación general - Challenger
1. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) 46:27'59''
2. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 18'30''
3. Lucas del Río/B. Jacomy (CHL/Taurus) a 51'24''