Carlos Sainz cierra el Dakar con la espina de un día negro que le apartó de la victoria

El madrileño completa el Rally Dakar 2026 cumpliendo el objetivo de llegar a meta y reforzar el proyecto de Ford, pero con la sensación de que el resultado final pudo ser mucho más

Carlos Sainz ha quedado quinto en la general del Dakar, un resultado que le ha hecho acabar la aventura en el desierto, que era uno de los retos que tenía. Aunque lamenta una etapa decisiva en la segunda semana que le hizo perder todas sus opciones de luchar por el triunfo en una edición marcada por la dureza, la igualdad y un nivel altísimo entre los favoritos. Nasser Al-Aattiyah ha sido el que se ha llevado el Touareg en una competición que ha sido de lo más apretada.

La piedra en el zapato de Carlos Sainz

Sainz no iba mal, encaminado, despacito y con buen letra. Hasta que llegó la segunda Maratón que fue un batacazo tanto para él como para Ford. En la Etapa 10, que recorría desde el Campamento Refugio hasta Bisha, un problema de navegación le pasó factura. Carlos llegó junto a su copiloto Lucas Cruz a una zona de dunas muy blandas y compleja donde se despistaron buscando uno de los puntos de control. Las consecuencias fueron claras: 15 minutos de penalización por no validar el waypoint y la media hora que pasó hasta que decidieron saltárselo.

El madrileño valoró su hazaña al llegar a la meta en la mañana de hoy, dejando claro que se quedaba con una sensación ''un poco agridulce'': ''Por un lado, estoy contento de haber acabado el Dakar. Creo que hemos ido con buen ritmo, sin tampoco grandes problemas con el coche. Pero bueno, un día solamente, un día, ha bastado para lanzar todas nuestras chances de victoria al traste. No hemos podido. Ese día se fueron casi 45 minutos, todas nuestras opciones de victoria. Es duro, porque el resto de los días han ido más o menos bien. Creo que podíamos haber luchado por la victoria. Estábamos ahí, casi liderando con Nani ese día''.

Felicita a su compatriota Nani Roma

El de Folgueroles ha conseguido quedar en un impresionante segundo puesto en el Dakar tras muchas dificultades. Y Sainz quiso contestar a Nani Roma que lo alabó como ejemplo de superación: ''Agradezco lo que dice, pero va en mi ADN. Siempre que me bajo del coche estoy muy nervioso. Siempre estoy pensando de qué manera puedo hacer el coche más rápido. Eso lo he hecho desde que empecé en este mundo, y no voy a cambiar ahora. Es, quizá, un poco obsesivo''.

''Creo que Nani tiene que estar contento por esa segunda plaza. Por otro lado, estoy seguro de que estará un poco decepcionado, como lo está todo el equipo Ford. Como Mathias Ekström, Mitch Guthrie y yo, y por supuesto los copilotos. Nos queda un poco el mal sabor de esa etapa fatídica, que además coincidimos los tres en tener problemas, que también vino provocado, a lo mejor, por el orden de salida, por la carambola de la etapa anterior, por la primera maratón de la segunda semana, donde todo el mundo también se pierde un poco y no puedes hacer estrategia porque nadie sabe cuánto ha perdido cada uno, ni dónde está uno y dónde están otros. Fue un día auténtico desastre, un día negro para Ford'', valoraba sobre esa etapa desastrosa para el equipo de Detroit.